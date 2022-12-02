https://sputnikarabic.ae/20221202/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوري-هو-من-حيد-القرشي-وليس-أمريكا-1070770424.html

مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش السوري هو من حيد القرشي وليس أمريكا

مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش السوري هو من حيد القرشي وليس أمريكا

كشف مصدر أمني سوري لمراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوب سوريا عن أن متزعم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) "أبو الحسن الهاشمي القرشي" الذي أعلن التنظيم... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T12:15+0000

2022-12-02T12:15+0000

2022-12-02T12:15+0000

أخبار سوريا اليوم

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وأضاف المصدر أنه قد تم تصفيته بعملية أمنية نفذها الجيش السوري بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد التنظيم في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.وقال المصدر أن "القرشي" كان يتزعم تنظيم "داعش" جنوب سوريا، وقتل مع كامل أفراد مجموعته إثر تفجير مقره الذي كان يتخذه في الحي الشمالي لمدينة جاسم.وحصلت "سبوتنيك" على صور توثق المنزل الذي قتل فيه القرشي في مدينة جاسم بعد تفجيره، وتظهر في إحداها جثة القرشي.وبحسب مصادر "سبوتنيك" في درعا فقد كان "القرشي" يُدير عمليات الاغتيال من خلال مجموعة قياديين في التنظيم، إذ تمكنت القوى الأمنية بمساندة المجموعات المحلية الرديفة من القضاء على عدد منهم في وقتٍ سابق، ومن بينهم المدعو “أبو سالم العراقي”، الذي قُتل بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قِبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجّر نفسه.وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت مقتل العديد من قياديات ومتزعمي تنظيم "داعش" خلال العملية الأمنية التي نفذتها الجهات الأمنية بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية في حي (طريق السد) المحاذي للحدود السورية الأردنية جنوب مدينة درعا، ومن بين القتلى البارزين عرف الإرهابي الخطير (أبو طارق الصبيحي)، إضافة إلى ما يسمى (الأمير العام) للتنظيم في درعا البلد، الإرهابي (أبو حمزة الشامي)، وما يسمى (الأمير العسكري) للتنظيم، الإرهابي أبو سالم الديري.وأعلن التنظيم مساء أول أمس، مقتل متزعمه المدعو "بو الحسن الهاشمي القرشي" معلناً تعيين "أبو الحسين الهاشمي القرشي" خلفاً له.والجديد في هذه العملية أنها المرة الأولى التي يُقتل فيها متزعم للتنظيم في جنوب سوريا وليس شمالها.ويُشار إلى أن مقتل متزعم "داعش" يأتي بعد مرور أشهر على تعيينه، خلفاً للمدعو "أبو إبراهيم القرشي" الذي قُتل بتاريخ 3 شباط 2022 في مقر إقامته ببلدة (أطمة) على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي إثر غارة أمريكية.

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