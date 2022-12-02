https://sputnikarabic.ae/20221202/مقاتلات-روسية-تسقط-مقتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-وميغ-29-1070767281.html
مقاتلات روسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29".
مقاتلات روسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29" خلال اليوم. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T10:47+0000
2022-12-02T10:47+0000
2022-12-02T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103028/53/1030285358_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_4aa054ffe6ad693e0f2b79837ecaf585.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة "أسقطت طائرة مقاتلة روسية في المنطقة السكنية أوكرايينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني. وتم إسقاط طائرة أوكرانية أخرى من طراز "سو-25" بواسطة الدفاع الجوي الروسي في منطقة نيكولسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103028/53/1030285358_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_58228e1d07ecf97cb47b47f7d2a5e6c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقاتلات روسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29".
10:47 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 02.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29" خلال اليوم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة "أسقطت طائرة مقاتلة روسية في المنطقة السكنية أوكرايينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني. وتم إسقاط طائرة أوكرانية أخرى من طراز "سو-25" بواسطة الدفاع الجوي الروسي في منطقة نيكولسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".