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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221202/مقاتلات-روسية-تسقط-مقتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-وميغ-29-1070767281.html
مقاتلات روسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29".
مقاتلات روسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29" خلال اليوم. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T10:47+0000
2022-12-02T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة "أسقطت طائرة مقاتلة روسية في المنطقة السكنية أوكرايينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني. وتم إسقاط طائرة أوكرانية أخرى من طراز "سو-25" بواسطة الدفاع الجوي الروسي في منطقة نيكولسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
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مقاتلات روسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29".

10:47 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 02.12.2022)
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Sukhoi T-50مقاتلة سو-57
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Sukhoi T-50
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29" خلال اليوم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة "أسقطت طائرة مقاتلة روسية في المنطقة السكنية أوكرايينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني. وتم إسقاط طائرة أوكرانية أخرى من طراز "سو-25" بواسطة الدفاع الجوي الروسي في منطقة نيكولسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:19 GMT
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