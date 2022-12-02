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https://sputnikarabic.ae/20221202/وكالة-اضطراب-كبير-في-حركة-القطارات-بفرنسا-بسبب-إضراب-المراقبين-1070775458.html
وكالة: اضطراب كبير في حركة القطارات بفرنسا بسبب إضراب المراقبين
وكالة: اضطراب كبير في حركة القطارات بفرنسا بسبب إضراب المراقبين
ألغت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد، 60 في المئة من رحلاتها، بسبب إضراب للمراقبين، أحدث اضطرابا كبيرا في الحركة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T14:35+0000
2022-12-02T14:35+0000
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وتتعلق هذه الحركة الاجتماعية بمطلب حول الأجور والتطوير الوظيفي، وبشكل أوسع اعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل نحو عشرة آلاف من مراقبي القطارات في الشركة الوطنية الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات والمسافرين، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقالت الشركة إنها تنوي، من الجمعة إلى الأحد، تسيير قطار واحد من أصل اثنين، وواحد من كل أربعة على شبكة القطارات السريعة "تي جي في" وواحد من كل قطارين على الشبكة العادية بين المناطق، وإلغاء كل الرحلات الليلية.وبالنسبة للرحلات الدولية، تنوي الشركة تأمين الحركة العادية لقطارات "يوروستار" إلى بريطانيا وتاليس (بلجيكا وهولندا والمانيا)، وتأمين واحدة من كل ثلاث رحلات للقطار السريع إلى سويسرا وواحد من اثنين إلى ألمانيا وواحد من ثلاثة إلى إيطاليا، وإلغاء الرحلات إلى إسبانيا.ويتوقع استئناف الرحلات "تدريجيا" الاثنين بثلاثة من أصل أربعة قطارات لجميع محاور القطارات السريعة.
https://sputnikarabic.ae/20221009/استمرار-إضراب-عمال-النفط-يعطل-الحياة-في-فرنسا-1068800601.html
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أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

وكالة: اضطراب كبير في حركة القطارات بفرنسا بسبب إضراب المراقبين

14:35 GMT 02.12.2022
© AP Photo / Daniel Coleمحطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد
محطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Daniel Cole
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ألغت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد، 60 في المئة من رحلاتها، بسبب إضراب للمراقبين، أحدث اضطرابا كبيرا في الحركة.
وتتعلق هذه الحركة الاجتماعية بمطلب حول الأجور والتطوير الوظيفي، وبشكل أوسع اعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل نحو عشرة آلاف من مراقبي القطارات في الشركة الوطنية الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات والمسافرين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
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وقالت الشركة إنها تنوي، من الجمعة إلى الأحد، تسيير قطار واحد من أصل اثنين، وواحد من كل أربعة على شبكة القطارات السريعة "تي جي في" وواحد من كل قطارين على الشبكة العادية بين المناطق، وإلغاء كل الرحلات الليلية.
وبالنسبة للرحلات الدولية، تنوي الشركة تأمين الحركة العادية لقطارات "يوروستار" إلى بريطانيا وتاليس (بلجيكا وهولندا والمانيا)، وتأمين واحدة من كل ثلاث رحلات للقطار السريع إلى سويسرا وواحد من اثنين إلى ألمانيا وواحد من ثلاثة إلى إيطاليا، وإلغاء الرحلات إلى إسبانيا.
ويتوقع استئناف الرحلات "تدريجيا" الاثنين بثلاثة من أصل أربعة قطارات لجميع محاور القطارات السريعة.
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