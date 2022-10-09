https://sputnikarabic.ae/20221009/استمرار-إضراب-عمال-النفط-يعطل-الحياة-في-فرنسا-1068800601.html

استمرار إضراب عمال النفط يعطل الحياة في فرنسا

استمرار إضراب عمال النفط يعطل الحياة في فرنسا

استمر إضراب عمال شركتي "إكسون موبيل" و"توتال إنرجيز" في فرنسا، اليوم الأحد، وذلك بدعوة من "الكونفدرالية العامة للشغل" للمطالبة برفع أجورهم في مواجهة التضخم... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T14:01+0000

2022-10-09T14:01+0000

2022-10-09T14:01+0000

أخبار فرنسا

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ونتج عن الإضرابات الحالية نقصا في إمدادات الوقود إلى 20% من المحطات منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث تعطلت العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا.من جانبه قال ممثل للكونفدرالية لوكالة "رويترز" إن الإضراب "مستمر في كل مكان"، موضحا أن شركة "توتال" لم تجر أي اتصالات بالعمال منذ دعوة الكونفدرالية السبت لبدء مفاوضات حول الأجور.ومع ذلك، أكد الوزير المنتدب للمواصلات في الحكومة الفرنسية، كليمون بون، في وقت سابق، أن هناك اتصالات مع شركة "توتال" للتوسط بينها وبين العمال المضربين.وبسبب الأزمة القائمة، قررت الحكومة الفرنسية منع شراء الوقود في الأوعية البلاستيكية وحاويات السوائل، في محاولة للسيطرة على مشكلة نقصه التي عمت البلاد.من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون مواطنيه الغاضبين بسبب أزمة نقص الوقود بأن يتحلوا "بالهدوء"، مؤكدا أنه يتفهم قلقهم بخصوص تلك الأزمة.بدأ إضراب عمال "توتال" في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما اضطر الشركة إلى البدء اعتبارا من 28 سبتمبر في إغلاق أكبر مصفاة في البلاد والواقعة في منطقة نورماندي بشكل مؤقت.

https://sputnikarabic.ae/20221009/ماكرون-للفرنسيين-الغاضبين-بسبب-نقص-الوقود-أتفهم-قلقكم-لكن-حافظوا-على-هدوئكم-1068787384.html

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