https://sputnikarabic.ae/20221203/أمير-عبد-اللهيان-وبوريل-يبحثان-آخر-مستجدات-المفاوضات-النووية-1070790379.html

أمير عبد اللهيان وبوريل يبحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية

أمير عبد اللهيان وبوريل يبحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية

ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، آخر تطورات عملية التفاوض لرفع العقوبات... 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T06:44+0000

2022-12-03T06:44+0000

2022-12-03T06:44+0000

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وأعرب أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية عن شكره لبوريل على دوره في المفاوضات، منتقدًا التصريحات "غير الدبلوماسية" الأخيرة لبعض الوزراء الأوروبيين، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال عبد اللهيان: "اليوم في أوروبا بعض السياسيين المتطرفين يخفون أنفسهم وراء الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أنه "بناء على ذلك وقعت الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين".من جانبه، أكد بوريل في إشارة إلى مساعيه لإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات المتفق عليها في فيينا، أنه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل الى اتفاق نهائي.

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