https://sputnikarabic.ae/20221203/أمير-عبد-اللهيان-وبوريل-يبحثان-آخر-مستجدات-المفاوضات-النووية-1070790379.html
أمير عبد اللهيان وبوريل يبحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية
أمير عبد اللهيان وبوريل يبحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية
ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، آخر تطورات عملية التفاوض لرفع العقوبات... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T06:44+0000
2022-12-03T06:44+0000
2022-12-03T06:44+0000
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وأعرب أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية عن شكره لبوريل على دوره في المفاوضات، منتقدًا التصريحات "غير الدبلوماسية" الأخيرة لبعض الوزراء الأوروبيين، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال عبد اللهيان: "اليوم في أوروبا بعض السياسيين المتطرفين يخفون أنفسهم وراء الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أنه "بناء على ذلك وقعت الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين".من جانبه، أكد بوريل في إشارة إلى مساعيه لإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات المتفق عليها في فيينا، أنه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل الى اتفاق نهائي.
https://sputnikarabic.ae/20221201/أمريكا-وفرنسا-تؤكدان-على-عدم-السماح-لإيران-بتطوير-أو-الحصول-على-سلاح-نووي-1070747346.html
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العالم, إيران, مفاوضات, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, إيران, مفاوضات, أخبار الاتحاد الأوروبي
أمير عبد اللهيان وبوريل يبحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية
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ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، آخر تطورات عملية التفاوض لرفع العقوبات والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية عن شكره لبوريل على دوره في المفاوضات، منتقدًا التصريحات "غير الدبلوماسية" الأخيرة لبعض الوزراء الأوروبيين، وفق وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وقال عبد اللهيان: "اليوم في أوروبا بعض السياسيين المتطرفين يخفون أنفسهم وراء الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أنه "بناء على ذلك وقعت الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين".
واعتبر رئيس الدبلوماسية الإيرانية أن دور المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي مهم في إبعاد الاتحاد الأوروبي عن المشاعر غير البناءة.
من جانبه، أكد بوريل في إشارة إلى مساعيه لإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات المتفق عليها في فيينا، أنه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل الى اتفاق نهائي.