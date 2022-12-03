https://sputnikarabic.ae/20221203/إسرائيل-تعلن-سقوط-صاروخ-من-قطاع-غزة-داخل-أراضيها-1070810895.html
إسرائيل تعلن سقوط صاروخ من قطاع غزة داخل أراضيها
إسرائيل تعلن سقوط صاروخ من قطاع غزة داخل أراضيها
دوت صافرات الإنذار في المجلس الاستيطاني الإسرائيلي "شاعر هنيغف"، مساء اليوم السبت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T18:58+0000
2022-12-03T18:58+0000
2022-12-03T18:58+0000
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "تم رصد عملية إطلاق واحدة من أراضي قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأشار إلى أنه لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية من منظومة "القبة الحديدية" تجاه الصاروخ الذي سقط في منطقة مفتوحة.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، للمرة الأولى منذ شهر - وللمرة الثانية في الواقع منذ انتهاء عملية "الفجر الصادق" في أغسطس/آب الماضي".وأضافت: "سقط الصاروخ في منطقة مكشوفة قرب حدود قطاع غزة غير بعيد عن (مستوطنة) نحال عوز"، شمال غربي صحراء النقب.وأشارت إلى أن إطلاق الصاروخ من غزة يأتي بعد نحو ثلاثة أيام من اغتيال محمد السعدي القائد الميداني في "لواء جنين" التابع لحركة الجهاد الإسلامي.وقالت إن السعدي الذي أعلن بعد وفاته إضرابا عاما في جنين، كان قائدا معروفا مسؤولا عن تسليح النشطاء الفلسطينيين وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية المتواجدة في منطقة شمال الضفة الغربية.كما قتل مع السعدي نعيم الزبيدي، ابن عم الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، في نفس العملية في جنين.وكانت المرة الأخيرة التي أطلق فيها صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل منذ شهر، حيث سقط في مجلس إشكول الاستيطاني دون أن يسفر عن إصابات.ووقتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ وقالت إنه جاء ردا على مقتل قائد في "لواء جنين" ظهر ذلك اليوم.وكان ذلك أول إطلاق نار من القطاع منذ عملية سمتها إسرائيل "الفجرالصادق" قبل نحو أربعة أشهر، والتي أطلق خلالها الجهاد الإسلامي أكثر من ألف صاروخ على الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20221201/حركة-الجهاد-الإسلامي-تعلن-مقتل-إثنين-من-أبرز-قادتها-الميدانيين-في-جنين-وتؤكد-أن-العدو-سيدفع-الثمن-1070718478.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل تعلن سقوط صاروخ من قطاع غزة داخل أراضيها
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دوت صافرات الإنذار في المجلس الاستيطاني الإسرائيلي "شاعر هنيغف"، مساء اليوم السبت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "تم رصد عملية إطلاق واحدة من أراضي قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأشار إلى أنه لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية من منظومة "القبة الحديدية" تجاه الصاروخ الذي سقط في منطقة مفتوحة.
من جانبها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، للمرة الأولى منذ شهر - وللمرة الثانية في الواقع منذ انتهاء عملية "الفجر الصادق" في أغسطس/آب الماضي".
وأضافت: "سقط الصاروخ في منطقة مكشوفة قرب حدود قطاع غزة غير بعيد عن (مستوطنة) نحال عوز"، شمال غربي صحراء النقب.
وأشارت إلى أن إطلاق الصاروخ من غزة يأتي بعد نحو ثلاثة أيام من اغتيال محمد السعدي القائد الميداني في "لواء جنين" التابع لحركة الجهاد الإسلامي.
وقالت إن السعدي الذي أعلن بعد وفاته إضرابا عاما في جنين، كان قائدا معروفا مسؤولا عن تسليح النشطاء الفلسطينيين وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية المتواجدة في منطقة شمال الضفة الغربية.
كما قتل مع السعدي نعيم الزبيدي
، ابن عم الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، في نفس العملية في جنين.
وكانت المرة الأخيرة التي أطلق فيها صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل منذ شهر، حيث سقط في مجلس إشكول الاستيطاني دون أن يسفر عن إصابات.
ووقتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ وقالت إنه جاء ردا على مقتل قائد في "لواء جنين" ظهر ذلك اليوم.
وكان ذلك أول إطلاق نار من القطاع منذ عملية سمتها إسرائيل "الفجرالصادق" قبل نحو أربعة أشهر، والتي أطلق خلالها الجهاد الإسلامي أكثر من ألف صاروخ على الأراضي الإسرائيلية.