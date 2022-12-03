https://sputnikarabic.ae/20221203/البيت-الأبيض-مستشار-بايدن-يزور-البرازيل-ويلتقي-مع-قيادة-البلاد-1070788859.html
البيت الأبيض: مستشار بايدن يزور البرازيل ويلتقي مع قيادة البلاد
البيت الأبيض: مستشار بايدن يزور البرازيل ويلتقي مع قيادة البلاد
أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، جيك سوليفان سيزور في 5 كانون الأول ديسمبر البرازيل، حيث سيلتقي مع القيادة الجديدة للبلاد. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T03:11+0000
2022-12-03T03:11+0000
2022-12-03T03:11+0000
أخبار البرازيل
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "خلال تواجده في البرازيل، سيلتقي سوليفان مع السكرتير للشؤون الأمن الاستراتيجي أدميرال فلافيو روشا، الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا والسيناتور جاك فاغنر".ووفقاً للبيت الأبيض، سيرافق ساليفان في رحلته موظفو وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض.ويشار إلى أنه خلال اللقاءات المرتقبة، يخطط سوليفان مناقشة سبل تعاون البلدين في تسوية العديد من المشاكل العالمية بما فيها تغير المناخ، الأمن الغذائي والتحكم بالهجرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل
البيت الأبيض: مستشار بايدن يزور البرازيل ويلتقي مع قيادة البلاد
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أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، جيك سوليفان سيزور في 5 كانون الأول ديسمبر البرازيل، حيث سيلتقي مع القيادة الجديدة للبلاد.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في بيان البيت الأبيض: "خلال تواجده في البرازيل، سيلتقي سوليفان مع السكرتير للشؤون الأمن الاستراتيجي أدميرال فلافيو روشا، الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا والسيناتور جاك فاغنر".
ووفقاً للبيت الأبيض، سيرافق ساليفان في رحلته موظفو وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض.
ويشار إلى أنه خلال اللقاءات المرتقبة، يخطط سوليفان مناقشة سبل تعاون البلدين في تسوية العديد من المشاكل العالمية بما فيها تغير المناخ
، الأمن الغذائي والتحكم بالهجرة.