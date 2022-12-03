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https://sputnikarabic.ae/20221203/البيت-الأبيض-مستشار-بايدن-يزور-البرازيل-ويلتقي-مع-قيادة-البلاد-1070788859.html
البيت الأبيض: مستشار بايدن يزور البرازيل ويلتقي مع قيادة البلاد
البيت الأبيض: مستشار بايدن يزور البرازيل ويلتقي مع قيادة البلاد
أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، جيك سوليفان سيزور في 5 كانون الأول ديسمبر البرازيل، حيث سيلتقي مع القيادة الجديدة للبلاد. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T03:11+0000
2022-12-03T03:11+0000
أخبار البرازيل
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "خلال تواجده في البرازيل، سيلتقي سوليفان مع السكرتير للشؤون الأمن الاستراتيجي أدميرال فلافيو روشا، الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا والسيناتور جاك فاغنر".ووفقاً للبيت الأبيض، سيرافق ساليفان في رحلته موظفو وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض.ويشار إلى أنه خلال اللقاءات المرتقبة، يخطط سوليفان مناقشة سبل تعاون البلدين في تسوية العديد من المشاكل العالمية بما فيها تغير المناخ، الأمن الغذائي والتحكم بالهجرة.
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أخبار البرازيل
أخبار البرازيل

البيت الأبيض: مستشار بايدن يزور البرازيل ويلتقي مع قيادة البلاد

03:11 GMT 03.12.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، جيك سوليفان سيزور في 5 كانون الأول ديسمبر البرازيل، حيث سيلتقي مع القيادة الجديدة للبلاد.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "خلال تواجده في البرازيل، سيلتقي سوليفان مع السكرتير للشؤون الأمن الاستراتيجي أدميرال فلافيو روشا، الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا والسيناتور جاك فاغنر".
ووفقاً للبيت الأبيض، سيرافق ساليفان في رحلته موظفو وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض.
ويشار إلى أنه خلال اللقاءات المرتقبة، يخطط سوليفان مناقشة سبل تعاون البلدين في تسوية العديد من المشاكل العالمية بما فيها تغير المناخ، الأمن الغذائي والتحكم بالهجرة.
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