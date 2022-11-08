https://sputnikarabic.ae/20221108/روسيا-تدعو-إلى-زيادة-المساعدة-المناخية-للبلدان-المحتاجة-1069952790.html
روسيا تدعو إلى زيادة المساعدة المناخية للبلدان المحتاجة
روسيا تدعو إلى زيادة المساعدة المناخية للبلدان المحتاجة
كشف رسلان إديليغريف، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ ومستشار الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، تأييد روسيا لزيادة المساعدة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T14:55+0000
2022-11-08T14:55+0000
2022-11-08T14:55+0000
روسيا
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وشارك إديليغريف في مائدة مستديرة حول الأمن المائي كجزء من الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، وترأس المائدة المستديرة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس السنغالي ماكي سال، حسبما صرح مكتب إديليغريف لوكالة "سبوتنيك".وخصص إديليغريف الخطاب الروسي "للمقاربات المحلية لضمان الأمن المائي في سياق تغير المناخ العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون الدولي في هذا المجال".وأضاف إديليغريف: "وبالتالي، يتم تنفيذ مشاريع وطنية واسعة النطاق في البلاد لتحسين الحالة البيئية لأكبر المسطحات المائية، مثل بحيرة بايكال ونهر الفولغا لحساب احتياطيات مياه الشرب وضمان الاستخدام الرشيد لها، يتم إنشاء سجل واحد على شكل منصة رقمية".وقال رئيس الوفد: "في الوقت نفسه، نحن على ثقة من أنه ينبغي تطوير الحلول التطبيقية لتحسين الوضع المائي بشكل أساسي على المستويين المحلي والإقليمي بناءً على خصوصيات مواقع جغرافية محددة، كما ندعو إلى زيادة التعاون العابر للحدود والمساعدة المالية والتكنولوجية لمصلحة البلدان المحتاجة للمشاريع التي يحتاجونها حقًا".
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روسيا
روسيا تدعو إلى زيادة المساعدة المناخية للبلدان المحتاجة
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كشف رسلان إديليغريف، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ ومستشار الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، تأييد روسيا لزيادة المساعدة المالية والتكنولوجية للدول المحتاجة، في جهودها لمكافحة تغير المناخ.
وشارك إديليغريف في مائدة مستديرة حول الأمن المائي كجزء من الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، وترأس المائدة المستديرة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس السنغالي ماكي سال، حسبما صرح مكتب إديليغريف لوكالة "سبوتنيك".
وخصص إديليغريف الخطاب الروسي "للمقاربات المحلية لضمان الأمن المائي في سياق تغير المناخ العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون الدولي في هذا المجال".
روسيا، التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطيات المياه العذبة، تولي اهتمامًا خاصًا للإدارة الفعالة لموارد المياه.
وأضاف إديليغريف: "وبالتالي، يتم تنفيذ مشاريع وطنية واسعة النطاق في البلاد لتحسين الحالة البيئية لأكبر المسطحات المائية، مثل بحيرة بايكال ونهر الفولغا لحساب احتياطيات مياه الشرب وضمان الاستخدام الرشيد لها، يتم إنشاء سجل واحد على شكل منصة رقمية".
تعتزم حكومة روسيا في المستقبل القريب البدء في المرحلة الثانية من تنفيذ خطة التكيف الوطنية، والتي يتمثل جزء منها في تكييف المجتمعات الساحلية وكيانات إدارة المياه.
وقال رئيس الوفد: "في الوقت نفسه، نحن على ثقة من أنه ينبغي تطوير الحلول التطبيقية لتحسين الوضع المائي بشكل أساسي على المستويين المحلي والإقليمي بناءً على خصوصيات مواقع جغرافية محددة، كما ندعو إلى زيادة التعاون العابر للحدود والمساعدة المالية والتكنولوجية لمصلحة البلدان
المحتاجة للمشاريع التي يحتاجونها حقًا".