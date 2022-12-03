عربي
https://sputnikarabic.ae/20221203/الخزانة-الأمريكية-تحديد-سقف-سعر-النفط-الروسي-يؤمن-تدفق-النفط-الأرخص-سعرا-للأسواق-العالمية-1070788053.html
الخزانة الأمريكية: تحديد سقف سعر النفط الروسي يؤمن تدفق النفط الأرخص سعرا للأسواق العالمية
الخزانة الأمريكية: تحديد سقف سعر النفط الروسي يؤمن تدفق النفط الأرخص سعرا للأسواق العالمية
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن تحديد سقف سعر النفط الروسي سيؤمن تدفق النفط الأرخص سعراً إلى الأسواق العالمية وسيمنع الانقطاعات في التوريد... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T00:03+0000
2022-12-03T00:03+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقالت يلين في بيان لها: "سقف السعر سيحفز تدفق النفط الروسي المخفض إلى الأسواق العالمية وتم تطويره من أجل المساعدة في حماية المستهلكين والشركات من الانقطاعات في التوريدات العالمية".وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك،، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "لدينا موقف متشدد إلى حد ما هنا (حول وضع سقف لسعر النفط الورسي)، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات".
https://sputnikarabic.ae/20221202/مجموعة-السبع-الكبار-تتابع-فعالية-سقف-سعر-النفط-الروسي-وتحتفظ-بإمكانية-تعديله--1070787919.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخزانة الأمريكية: تحديد سقف سعر النفط الروسي يؤمن تدفق النفط الأرخص سعرا للأسواق العالمية

00:03 GMT 03.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن تحديد سقف سعر النفط الروسي سيؤمن تدفق النفط الأرخص سعراً إلى الأسواق العالمية وسيمنع الانقطاعات في التوريد العالمي.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت يلين في بيان لها: "سقف السعر سيحفز تدفق النفط الروسي المخفض إلى الأسواق العالمية وتم تطويره من أجل المساعدة في حماية المستهلكين والشركات من الانقطاعات في التوريدات العالمية".
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
مجموعة السبع الكبار تتابع فعالية سقف سعر النفط الروسي وتحتفظ بإمكانية تعديله
أمس, 23:31 GMT
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك،، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.
وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "لدينا موقف متشدد إلى حد ما هنا (حول وضع سقف لسعر النفط الورسي)، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала