https://sputnikarabic.ae/20221203/خروج-قطار-يحمل-دبابات-أمريكية-عن-القضبان-في-اليونان-1070791317.html
خروج قطار يحمل دبابات أمريكية عن القضبان في اليونان
خروج قطار يحمل دبابات أمريكية عن القضبان في اليونان
خرج قطار يحمل معدات عسكرية للجيش الأمريكي عن القضبان بالقرب من ميناء ألكسندروبوليس شمالي اليونان. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T08:16+0000
2022-12-03T08:16+0000
2022-12-03T08:16+0000
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وذكر الحزب الشيوعي اليوناني على بوابته الإلكترونية، أن الحادث وقع صباح أمس الجمعة. وأضاف أن القطار خرج عن القضبان خارج ميناء بالقرب من المحطة.وأوضح الموقع أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، كما تم استدعاء رافعات ومعدات أخرى لإعادة القطار إلى مساره.وكشف أن القطار كان يحمل دبابات ومدرعات وحاويات تم تفريغها أخيرا في الميناء، تابعة للجيش الأمريكي لإرسالها إلى قوات الناتو. وقد أثار الحادث قلق سكان المنطقة الذين يراقبون باستمرار كيفية نقل المعدات العسكرية، فيما لا أحد يعلم بمحتويات الحاويات المغلقة التي تعبر مناطق سكانية في ألكسندروبوليس. كما نظم العديد من أعضاء وشباب الحزب الشيوعي اليوناني احتجاجا رمزيا في مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221110/إعلام-يتحدث-عن-استنفاد-الجيش-الأمريكي-لترسانته-بسبب-أوكرانيا-1070034741.html
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اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
خروج قطار يحمل دبابات أمريكية عن القضبان في اليونان
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خرج قطار يحمل معدات عسكرية للجيش الأمريكي عن القضبان بالقرب من ميناء ألكسندروبوليس شمالي اليونان.
وذكر
الحزب الشيوعي اليوناني على بوابته الإلكترونية، أن الحادث وقع صباح أمس الجمعة.
وأضاف أن القطار خرج عن القضبان خارج ميناء بالقرب من المحطة.
وأوضح الموقع أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، كما تم استدعاء رافعات ومعدات أخرى لإعادة القطار إلى مساره.
وكشف أن القطار كان يحمل دبابات ومدرعات وحاويات تم تفريغها أخيرا في الميناء، تابعة للجيش الأمريكي
لإرسالها إلى قوات الناتو.
تجدر الإشارة إلى أن ميناء ألكسندروبوليس، وفقا لمسؤولين أمريكيين، تم استخدامه من قبل الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقد أثار الحادث قلق سكان المنطقة الذين يراقبون باستمرار كيفية نقل المعدات العسكرية، فيما لا أحد يعلم بمحتويات الحاويات المغلقة التي تعبر مناطق سكانية في ألكسندروبوليس.
كما نظم العديد من أعضاء وشباب الحزب الشيوعي اليوناني احتجاجا رمزيا في مكان الحادث.