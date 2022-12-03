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https://sputnikarabic.ae/20221203/روسيا-وبيلاروسيا-توقعان-بروتوكولا-لتعديل-اتفاقية-الأمن-الإقليمي-المشترك-فيديو-1070805187.html
روسيا وبيلاروسيا توقعان بروتوكولا لتعديل اتفاقية الأمن الإقليمي المشترك... فيديو
روسيا وبيلاروسيا توقعان بروتوكولا لتعديل اتفاقية الأمن الإقليمي المشترك... فيديو
وقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، اليوم السيت في مينسك، بروتوكولًا بشأن تعديل الاتفاقية المشتركة الموقعة عام 1997 بين الدولتين بشأن... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:53+0000
2022-12-03T15:53+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن شويغو قوله خلال المفاوضات مع خرينين: "اكتسبت علاقة التحالف مع بيلاروسيا أهمية خاصة في مواجهة الضغوط غير المسبوقة من الغرب وحربه غير المعلنة ضد الدولة الاتحادية" (اتحاد روسيا وبيلاروس).كما أعرب شويغو عن "تقديره البالغ لتصميم بيلاروسيا على مقاومة المسار العدائي للولايات المتحدة وحلفائها، فضلاً عن استعدادها لضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية بشكل مشترك.وأشار شويغو أيضًا إلى أنه "في الوقت الحالي، ووفقًا لقرار رئيسي البلدين، يتم اتخاذ تدابير على أراضي بيلاروسيا للتنسيق القتالي للتشكيلات والوحدات العسكرية الروسية والبيلاروسية المخصصة للمجموعة الإقليمية القوات".
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روسيا, رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم

روسيا وبيلاروسيا توقعان بروتوكولا لتعديل اتفاقية الأمن الإقليمي المشترك... فيديو

15:53 GMT 03.12.2022
© Photo / БелТА / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين
اجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Photo / БелТА
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وقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، اليوم السيت في مينسك، بروتوكولًا بشأن تعديل الاتفاقية المشتركة الموقعة عام 1997 بين الدولتين بشأن توفير الأمن الإقليمي المشترك في المجال العسكري.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن شويغو قوله خلال المفاوضات مع خرينين: "اكتسبت علاقة التحالف مع بيلاروسيا أهمية خاصة في مواجهة الضغوط غير المسبوقة من الغرب وحربه غير المعلنة ضد الدولة الاتحادية" (اتحاد روسيا وبيلاروس).

جمهورية بيلاروس كانت وستظل شريكنا الموثوق به، هذا مهم بشكل خاص اليوم في مواجهة ضغوط غير مسبوقة من تكتل الغرب الجماعي والحرب غير المعلنة ضد بلدينا.

كما أعرب شويغو عن "تقديره البالغ لتصميم بيلاروسيا على مقاومة المسار العدائي للولايات المتحدة وحلفائها، فضلاً عن استعدادها لضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية بشكل مشترك.
وأشار شويغو أيضًا إلى أنه "في الوقت الحالي، ووفقًا لقرار رئيسي البلدين، يتم اتخاذ تدابير على أراضي بيلاروسيا للتنسيق القتالي للتشكيلات والوحدات العسكرية الروسية والبيلاروسية المخصصة للمجموعة الإقليمية القوات".
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