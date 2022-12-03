https://sputnikarabic.ae/20221203/زلزال-قوي-يضرب-جزيرة-جاوا-الإندونيسية-1070801936.html

زلزال قوي يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

زلزال قوي يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

ضرب زلزال قوي جزيرة جاوا الإندونيسية، اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل، وهز نفس البلدة التي دمرها زلزال الشهر الماضي خلف أكثر من 330 قتيلا. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T13:50+0000

2022-12-03T13:50+0000

2022-12-03T13:50+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/10/1048704101_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_69f71bea27fa6233520b23204e62f556.jpg

بلغت قوة الزلزال 5.7 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 112 كيلومترا، وكان مركزه يقع على بعد 18 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بنجار في جاوا الغربية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.من جانبها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، بأن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، حيث هز المباني في العاصمة جاكرتا.وقال سوهاريانتو، رئيس الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، لإذاعة "مترو تي في" إن شخصا واحدا على الأقل أصيب ونُقل إلى المستشفى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أخرى أو أضرار جسيمة.وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في بلدة غاروت في جاوا الغربية، ما دفع السلطات لتحذير السكان بالقرب من مركز الزلزال للحذر من توابع محتملة، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود خطر بحدوث تسونامي.وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور هذا الأسبوع، ارتفع إلى نحو 330 قتيلا، وقال رئيس الوكالة للصحفيين إن 24 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع سيانجور، في مقاطعة جاوا الغربية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن