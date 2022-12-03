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زلزال قوي يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية
زلزال قوي يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية
ضرب زلزال قوي جزيرة جاوا الإندونيسية، اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل، وهز نفس البلدة التي دمرها زلزال الشهر الماضي خلف أكثر من 330 قتيلا. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
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بلغت قوة الزلزال 5.7 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 112 كيلومترا، وكان مركزه يقع على بعد 18 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بنجار في جاوا الغربية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.من جانبها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، بأن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، حيث هز المباني في العاصمة جاكرتا.وقال سوهاريانتو، رئيس الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، لإذاعة "مترو تي في" إن شخصا واحدا على الأقل أصيب ونُقل إلى المستشفى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أخرى أو أضرار جسيمة.وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في بلدة غاروت في جاوا الغربية، ما دفع السلطات لتحذير السكان بالقرب من مركز الزلزال للحذر من توابع محتملة، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود خطر بحدوث تسونامي.وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور هذا الأسبوع، ارتفع إلى نحو 330 قتيلا، وقال رئيس الوكالة للصحفيين إن 24 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع سيانجور، في مقاطعة جاوا الغربية.
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زلزال قوي يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

13:50 GMT 03.12.2022
© AFP 2022 / Juni Kriswantoجنود ومواطنون إندونيسيون يفحصون المنازل المتضررة في مالانغ،11 أبريل 2021 بعد يوم من وقوع زلزال بلغت قوته 6.0 درجات قبالة ساحل جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا
جنود ومواطنون إندونيسيون يفحصون المنازل المتضررة في مالانغ،11 أبريل 2021 بعد يوم من وقوع زلزال بلغت قوته 6.0 درجات قبالة ساحل جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / Juni Kriswanto
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ضرب زلزال قوي جزيرة جاوا الإندونيسية، اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل، وهز نفس البلدة التي دمرها زلزال الشهر الماضي خلف أكثر من 330 قتيلا.
بلغت قوة الزلزال 5.7 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 112 كيلومترا، وكان مركزه يقع على بعد 18 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بنجار في جاوا الغربية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
من جانبها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، بأن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، حيث هز المباني في العاصمة جاكرتا.
وقال سوهاريانتو، رئيس الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، لإذاعة "مترو تي في" إن شخصا واحدا على الأقل أصيب ونُقل إلى المستشفى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أخرى أو أضرار جسيمة.
وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في بلدة غاروت في جاوا الغربية، ما دفع السلطات لتحذير السكان بالقرب من مركز الزلزال للحذر من توابع محتملة، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود خطر بحدوث تسونامي.
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور هذا الأسبوع، ارتفع إلى نحو 330 قتيلا، وقال رئيس الوكالة للصحفيين إن 24 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.
ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع سيانجور، في مقاطعة جاوا الغربية.
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