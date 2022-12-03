https://sputnikarabic.ae/20221203/سياسية-إسرائيلية-حكومة-نتنياهو-ستكون-أكثر-حكومة-يمينية-وعنصرية-منذ-قيام-الدولة-1070804616.html
سياسية إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستكون أكثر حكومة يمينية وعنصرية منذ قيام الدولة
سياسية إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستكون أكثر حكومة يمينية وعنصرية منذ قيام الدولة
قالت زعيمة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي زهافا غلؤون، إن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة عام... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:28+0000
2022-12-03T15:28+0000
2022-12-03T15:28+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg
جاء ذلك في تغريدة بحسابها على تويتر مساء اليوم السبت، وسط مخاوف في إسرائيل والعالم من حكومة نتنياهو المرتقبة التي تضم وجوها من أقصى اليمين المتطرف.وقالت غلؤون: "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".وأضافت: "هذه حكومة رعب هدفها غرس قيم التفوق العرقي وحكم الهالاخا (الشريعة اليهودية) وازدراء الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليس فقط في الخطاب الإعلامي، ولكن الآن بشكل أساسي في عمق نظام التعليم في جميع تياراته".ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين، وترسيخ فيم متطرفة في منظومة التعليم الإسرائيلية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3e68119bfdc389431b89e1ef5a519a35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
سياسية إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستكون أكثر حكومة يمينية وعنصرية منذ قيام الدولة
تابعنا عبر
قالت زعيمة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي زهافا غلؤون، إن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة عام 1948.
جاء ذلك في تغريدة بحسابها على تويتر مساء اليوم السبت، وسط مخاوف في إسرائيل والعالم من حكومة نتنياهو
المرتقبة التي تضم وجوها من أقصى اليمين المتطرف.
وقالت غلؤون
: "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
وأضافت: "هذه حكومة رعب هدفها غرس قيم التفوق العرقي وحكم الهالاخا (الشريعة اليهودية) وازدراء الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليس فقط في الخطاب الإعلامي، ولكن الآن بشكل أساسي في عمق نظام التعليم في جميع تياراته".
ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين، وترسيخ فيم متطرفة في منظومة التعليم الإسرائيلية.