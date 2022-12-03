https://sputnikarabic.ae/20221203/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-الإرهابي-على-السفارة-الباكستانية-لدى-أفغانستان-1070791541.html
مجلس الأمن يدين "الهجوم الإرهابي" على السفارة الباكستانية لدى أفغانستان
مجلس الأمن يدين "الهجوم الإرهابي" على السفارة الباكستانية لدى أفغانستان
أعرب مجلس الأمن الدولي عن إدانته للهجوم "الإرهابي" على مقر سفارة باكستان لدى أفغانستان، أمس الجمعة، الذي أسفر عن إصابة شخص. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T08:26+0000
2022-12-03T08:26+0000
2022-12-03T08:26+0000
العالم
إدانة
إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي
باكستان
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كابول - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على السفارة الباكستانية في كابول، يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2022".وكان مجمّع السفارة الباكستانية في كابول تعرّض، أمس الجمعة، لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني. ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.وطالب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الجمعة، حركة طالبان بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منفذي محاولة اغتيال سفير باكستان في كابول.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221202/هجوم-مسلح-على-البعثة-الدبلوماسية-الباكستانية-في-أفغانستان-1070774698.html
باكستان
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العالم, إدانة, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي, باكستان
العالم, إدانة, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي, باكستان
مجلس الأمن يدين "الهجوم الإرهابي" على السفارة الباكستانية لدى أفغانستان
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أعرب مجلس الأمن الدولي عن إدانته للهجوم "الإرهابي" على مقر سفارة باكستان لدى أفغانستان، أمس الجمعة، الذي أسفر عن إصابة شخص.
كابول - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على السفارة الباكستانية في كابول، يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2022".
وأكد البيان أهمية "حماية البعثات والمهام الدبلوماسية وأمن أعضاء الممثلين التابعين للأمم المتحدة أيضا".
وكان مجمّع السفارة الباكستانية في كابول تعرّض، أمس الجمعة، لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني. ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.
وطالب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الجمعة، حركة طالبان بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منفذي محاولة اغتيال سفير باكستان في كابول.
وكتب شهباز شريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أطالب بإجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراء ضد مرتكبي هذا العمل الشنيع".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.