https://sputnikarabic.ae/20221204/إثيوبيا-قوات-تيغراي-تعلن-سحب-نحو-65-من-مقاتليها-من-جبهة-القتال-1070823918.html
إثيوبيا... قوات "تيغراي" تعلن سحب نحو 65% من مقاتليها من جبهة القتال
إثيوبيا... قوات "تيغراي" تعلن سحب نحو 65% من مقاتليها من جبهة القتال
قال القائد العام لقوات جبهة تحرير "تيغراي"، إن 65 في المئة من قواته انسحبت من خطوط القتال، وذلك بعد مرور شهر من اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة الشمالية،... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T10:55+0000
2022-12-04T10:55+0000
2022-12-04T10:55+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0c/1050687416_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_051774412271457252004b017c5692bf.jpg
وأفاد رئيس أركان جبهة "تيغراي"، تاديسي ووريدي، في تصريحات صحفية، أمس السبت، ونقلها تلفزيون تيغراي: "لقد بدأنا فك الاشتباك ونقل قواتنا من خطوط القتال، وهناك 65 في المئة من خارج قواتنا اجتازوا هذه العملية وانفصلوا عن خطوط القتال، وانتقلوا إلى أماكن محددة".وفي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، بوساطة الاتحاد الأفريقي.واندلع النزاع في تيغراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص؛ عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قواته إلى الإقليم، لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير تيغراي، التي تحدت سلطته لأشهر، واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.
https://sputnikarabic.ae/20221201/إثيوبيا-تعلن-انعقاد-لجان-فنية-مشتركة-لنزع-سلاح-مقاتلي-جبهة-تيغراي-1070737699.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0c/1050687416_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e062f73aab7b6c3a04ae46fcc0cfa44.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
إثيوبيا... قوات "تيغراي" تعلن سحب نحو 65% من مقاتليها من جبهة القتال
تابعنا عبر
قال القائد العام لقوات جبهة تحرير "تيغراي"، إن 65 في المئة من قواته انسحبت من خطوط القتال، وذلك بعد مرور شهر من اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة الشمالية، التي مزقتها الحرب في إثيوبيا.
وأفاد رئيس أركان جبهة "تيغراي"، تاديسي ووريدي، في تصريحات صحفية، أمس السبت، ونقلها تلفزيون تيغراي: "لقد بدأنا فك الاشتباك ونقل قواتنا من خطوط القتال، وهناك 65 في المئة من خارج قواتنا اجتازوا هذه العملية وانفصلوا عن خطوط القتال، وانتقلوا إلى أماكن محددة".
وفي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، بوساطة الاتحاد الأفريقي.
واندلع النزاع في تيغراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص؛ عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قواته إلى الإقليم، لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير تيغراي، التي تحدت سلطته لأشهر، واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.