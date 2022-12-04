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https://sputnikarabic.ae/20221204/الإمارات-تجذب-13-مليون-سائح-داخلي-في-2021-بفضل-أجمل-شتاء-في-العالم-1070826230.html
الإمارات تجذب 1.3 مليون سائح داخلي في 2021 بفضل "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات تجذب 1.3 مليون سائح داخلي في 2021 بفضل "أجمل شتاء في العالم"
أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، أن السياحة الداخلية في ‏الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 1.3 مليون سائح في العام... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T12:23+0000
2022-12-04T12:23+0000
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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وأوضح أن الإمارات حققت تلك الزيادة في السياحة الداخلية بواسطة حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم"، التي تقام سنويا.وجاء إعلان حاكم دبي بمناسبة إطلاقه الموسم الجديد لحملة "أجمل شتاء في العالم"، وذلك أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، في محمية الزوراء في إمارة عجمان.وأكد حاكم دبي في الاجتماع الوزاري: "هدفنا إبراز جمال الإمارات وقراها ووديانها وجبالها، وروعة برها وبحرها، والأهم من ذلك إبراز قيم أهلها"، لافتًا إلى أن شعار هذا العام هو "موروثنا" لنشر قيم أجمل شعب"، وفقا لتغريدات له على "تويتر".كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اجتماع اليوم في إمارة عجمان، عن إطلاق "منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد، وتعمل على إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من جميع".واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة ابن راشد، في الاجتماع كذلك، اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها، بحسب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.وأوضح حاكم دبي أن الهدف من تلك اللائحة هو "خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات".
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الإمارات تجذب 1.3 مليون سائح داخلي في 2021 بفضل "أجمل شتاء في العالم"

12:23 GMT 04.12.2022
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
مدينة أبو ظبي
© Sputnik
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أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، أن السياحة الداخلية في ‏الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 1.3 مليون سائح في العام الماضي 2021، وهي زيادة بنسبة 36 في المئة.
وأوضح أن الإمارات حققت تلك الزيادة في السياحة الداخلية بواسطة حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم"، التي تقام سنويا.
وجاء إعلان حاكم دبي بمناسبة إطلاقه الموسم الجديد لحملة "أجمل شتاء في العالم"، وذلك أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، في محمية الزوراء في إمارة عجمان.
وأكد حاكم دبي في الاجتماع الوزاري: "هدفنا إبراز جمال الإمارات وقراها ووديانها وجبالها، وروعة برها وبحرها، والأهم من ذلك إبراز قيم أهلها"، لافتًا إلى أن شعار هذا العام هو "موروثنا" لنشر قيم أجمل شعب"، وفقا لتغريدات له على "تويتر".
كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اجتماع اليوم في إمارة عجمان، عن إطلاق "منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد، وتعمل على إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من جميع".
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واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة ابن راشد، في الاجتماع كذلك، اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها، بحسب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأوضح حاكم دبي أن الهدف من تلك اللائحة هو "خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات".
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