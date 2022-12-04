https://sputnikarabic.ae/20221204/البنتاغون-يحذر-الصين-نبني-قوة-أكثر-فتكا-وسنبقى-على-حافة-القتال-1070825742.html
البنتاغون يحذر الصين: نبني قوة "أكثر فتكا" وسنبقى على حافة القتال
البنتاغون يحذر الصين: نبني قوة "أكثر فتكا" وسنبقى على حافة القتال
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تبني قوة "أكثر فتكا" في المحيطين الهندي والهادئ، لعدم السماح للصين بالهيمنة على تلك المنطقة بالطريقة... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T12:21+0000
2022-12-04T12:21+0000
2022-12-04T12:21+0000
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وحسب "بلومبرغ"، أضاف أوستن في تصريحات، يوم السبت، خلال "منتدى ريجان للدفاع الوطني" أن الصين تعد "الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة، وبشكل متزايد، لإعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي بالشكل الذي يناسبها".وتابع: "لذا اسمحوا لي أن أكون واضحاً، لن ندع ذلك يحدث".وأشار أوستن في هذا الصدد إلى القاذفة الشبح "B-21 Raider"، التي تم الكشف عنها منذ أيام، كعنصر رئيسي في استراتيجية الردع الأمريكية.في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إنه ناقش في اجتماع مع زملائه في الناتو كيفية الرد على التحديات من الصين.وقال: "إن الولايات المتحدة قلقة بشأن سياسات الصين، والتنمية العسكرية السريعة".في 12 تشرين الأول /أكتوبر، نشرت الولايات المتحدة استراتيجية للأمن القومي، حيث تم منح الصين وضع "أخطر تحد جيوسياسي"، وروسيا - "تهديد أمني عاجل".وفي أحدث تقرير لها عن القوة العسكرية للصين، صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن الصين "لا تزال عازمة على بناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2049".
https://sputnikarabic.ae/20221202/الخارجية-الصينية-واشنطن-تخلق-الفوضى-في-العالم-باستخدامها-العشوائي-للقوة-1070764186.html
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سبوتنيك عربي
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون يحذر الصين: نبني قوة "أكثر فتكا" وسنبقى على حافة القتال
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تبني قوة "أكثر فتكا" في المحيطين الهندي والهادئ، لعدم السماح للصين بالهيمنة على تلك المنطقة بالطريقة التي تنويها.
وحسب "بلومبرغ"، أضاف
أوستن في تصريحات، يوم السبت، خلال "منتدى ريجان للدفاع الوطني" أن الصين تعد "الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة، وبشكل متزايد، لإعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي بالشكل الذي يناسبها".
وتابع: "لذا اسمحوا لي أن أكون واضحاً، لن ندع ذلك يحدث".
وأردف: "ستحافظ الولايات المتحدة على ميزاتها القتالية وستعزز وجود قوتها، لبناء وصنع قوة أكثر فتكا وتنقلا وتوزيعا".
وأشار أوستن في هذا الصدد إلى القاذفة الشبح "B-21 Raider"
، التي تم الكشف عنها منذ أيام، كعنصر رئيسي في استراتيجية الردع الأمريكية.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إنه ناقش في اجتماع مع زملائه في الناتو كيفية الرد على التحديات من الصين
.
وقال: "إن الولايات المتحدة قلقة بشأن سياسات الصين، والتنمية العسكرية السريعة".
في 12 تشرين الأول /أكتوبر، نشرت الولايات المتحدة
استراتيجية للأمن القومي، حيث تم منح الصين وضع "أخطر تحد جيوسياسي"، وروسيا - "تهديد أمني عاجل".
وفي أحدث تقرير لها عن القوة العسكرية للصين، صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن الصين "لا تزال عازمة على بناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2049".