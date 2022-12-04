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https://sputnikarabic.ae/20221204/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-عسكرية-في-غور-الأردن-1070822145.html
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية في غور الأردن
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية في غور الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انطلاق مناورة عسكرية لقواته في منطقة غور الأردن. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T09:39+0000
2022-12-04T09:39+0000
إسرائيل
أخبار العالم العربي
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وذكر الجيش الإسرائيلي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن المناورة العسكرية ستبدأ اليوم في منطقة غور الأردن على أن تنتهي يوم الخميس المقبل.وأكد الجيش أن تلك المناورة العسكرية تأتي من أجل رفع الجاهزية العملياتية لقوات الجيش الإسرائيلي، حيث من المقرر أن تشارك في المناورات جميع القوى العسكرية العاملة في غور الأردن.وأوضح الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي أن المناورة ستقوم بمحاكاة مجموعة متنوعة من السيناريوهات عالية الكثافة، بهدف رفع مستوى كفاءة وجاهزية قوات الجيش في المنطقة، مشيرا إلى أن قوات الجيش ستقوم بحركة نشطة في المنطقة.ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن المناورة المقررة اليوم قد تم التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريب للعام 2022.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار العالم العربي
إسرائيل, أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية في غور الأردن

09:39 GMT 04.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انطلاق مناورة عسكرية لقواته في منطقة غور الأردن.
وذكر الجيش الإسرائيلي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن المناورة العسكرية ستبدأ اليوم في منطقة غور الأردن على أن تنتهي يوم الخميس المقبل.
وأكد الجيش أن تلك المناورة العسكرية تأتي من أجل رفع الجاهزية العملياتية لقوات الجيش الإسرائيلي، حيث من المقرر أن تشارك في المناورات جميع القوى العسكرية العاملة في غور الأردن.
وأوضح الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي أن المناورة ستقوم بمحاكاة مجموعة متنوعة من السيناريوهات عالية الكثافة، بهدف رفع مستوى كفاءة وجاهزية قوات الجيش في المنطقة، مشيرا إلى أن قوات الجيش ستقوم بحركة نشطة في المنطقة.
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن المناورة المقررة اليوم قد تم التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريب للعام 2022.
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