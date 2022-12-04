https://sputnikarabic.ae/20221204/انفجارات-عنيفة-تهز-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1070846312.html
انفجارات عنيفة تهز الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
انفجارات عنيفة تهز الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن أصوات انفجارات سمعت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوروجيه، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T23:06+0000
2022-12-04T23:06+0000
2022-12-04T23:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.ودوت صفارات الإنذار، ليل اليوم الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسلطات الأوكرانية.ووفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.
https://sputnikarabic.ae/20221204/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1070846146.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
انفجارات عنيفة تهز الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن أصوات انفجارات سمعت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوروجيه، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد.
كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية
في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.
كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في المدينة في وقت متأخر أمس السبت، عندما انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في زابوروجيه.
ودوت صفارات الإنذار، ليل اليوم الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسلطات الأوكرانية.
ووفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.
واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.