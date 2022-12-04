https://sputnikarabic.ae/20221204/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1070846146.html

صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار، ليل الأحد/الاثنين، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسلطات الأوكرانية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T22:38+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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ووفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.

https://sputnikarabic.ae/20221203/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-وانفجارات-تهز-زابوروجيه-1070815463.html

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أخبار أوكرانيا