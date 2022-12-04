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https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-هيئة-الأركان-الإيرانية-يوجه-تحذيرا-إلى-الجنود-الأمريكيين-في-المنطقة-1070840494.html
رئيس هيئة الأركان الإيرانية يوجه تحذيرا إلى الجنود الأمريكيين في المنطقة
رئيس هيئة الأركان الإيرانية يوجه تحذيرا إلى الجنود الأمريكيين في المنطقة
وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، تحذيرا إلى الجنود الأمريكيين في المنطقة، مؤكدا أن تقليص تواجد القوات الأجنبية يدل على... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T16:56+0000
2022-12-04T16:56+0000
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وقال اللواء باقري، في كلمه له، إن "الجنود الأمركيين يعرفون أنه إذا كانت لديهم أطماع تجاه مصالح إيران في الخليج والسواحل والجزر ومنصات النفط، فإنهم سيواجهون قوات حرس الثورة الباسلة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف: "عندما دخلت الدوريات الأمريكية المياه الإيرانية مرة أو مرتين عن طريق الخطأ تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم رأفة من إيران، وقدموا تعهداً خطياً بعدم تكرار ذلك، ولم يكرروها حتى الآن"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد اعتبر أن تحركات القوات الأجنبية في منطقة الخليج تمثل "تهديدا للسلام" في المنطقة.وأكد عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، أن "تحركات القوات العسكرية الأجنبية في مياه الخليج تشكل تهديدا للسلام في المنطقة"، مضيفا أن "دول المنطقة تعتبر وجود القوات العسكرية الأجنبية تهديدا لاستقرارها".كما أعرب الوزير الإيراني عن رفض بلاده التدخلات الأجنبية في شؤونها، في أعقاب التظاهرات الأخيرة التي انطلقت في عدة مناطق بإيران.يأتي ذلك في ظل استمرار احتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد شابتها أعمال عنف واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، واتهمت إيران مخابرات دول أجنبية غربية ومن المنطقة بالعمل على زعزعة استقرار البلاد عبر تمويل ودعم والترويج لتلك الاحتجاجات.كانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، تفكيك ما وصفتها بخلية مدعومة من الخارج خططت لعمليات تخريبية في خوزستان، في وقت تشهد البلاد احتجاجات معارضة للنظام تتعلق بعنف قوى الأمن تقول طهران إنها مدعومة من الخارج.وشهدت إيران مؤخراً، احتجاجات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-الدفاع-الجوي-للجيش-الإيراني-يهدد-أي-طيران-أجنبي-ينتهك-أجواءه-بـرد-طاحن-1069949994.html
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس هيئة الأركان الإيرانية يوجه تحذيرا إلى الجنود الأمريكيين في المنطقة

16:56 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
 رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، تحذيرا إلى الجنود الأمريكيين في المنطقة، مؤكدا أن تقليص تواجد القوات الأجنبية يدل على أمن هذه المنطقة.
وقال اللواء باقري، في كلمه له، إن "الجنود الأمركيين يعرفون أنه إذا كانت لديهم أطماع تجاه مصالح إيران في الخليج والسواحل والجزر ومنصات النفط، فإنهم سيواجهون قوات حرس الثورة الباسلة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "عندما دخلت الدوريات الأمريكية المياه الإيرانية مرة أو مرتين عن طريق الخطأ تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم رأفة من إيران، وقدموا تعهداً خطياً بعدم تكرار ذلك، ولم يكرروها حتى الآن"، على حد قوله.
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وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد اعتبر أن تحركات القوات الأجنبية في منطقة الخليج تمثل "تهديدا للسلام" في المنطقة.
وأكد عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، أن "تحركات القوات العسكرية الأجنبية في مياه الخليج تشكل تهديدا للسلام في المنطقة"، مضيفا أن "دول المنطقة تعتبر وجود القوات العسكرية الأجنبية تهديدا لاستقرارها".

كما أعرب الوزير الإيراني عن رفض بلاده التدخلات الأجنبية في شؤونها، في أعقاب التظاهرات الأخيرة التي انطلقت في عدة مناطق بإيران.
يأتي ذلك في ظل استمرار احتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد شابتها أعمال عنف واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، واتهمت إيران مخابرات دول أجنبية غربية ومن المنطقة بالعمل على زعزعة استقرار البلاد عبر تمويل ودعم والترويج لتلك الاحتجاجات.

كانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، تفكيك ما وصفتها بخلية مدعومة من الخارج خططت لعمليات تخريبية في خوزستان، في وقت تشهد البلاد احتجاجات معارضة للنظام تتعلق بعنف قوى الأمن تقول طهران إنها مدعومة من الخارج.

وشهدت إيران مؤخراً، احتجاجات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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