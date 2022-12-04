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https://sputnikarabic.ae/20221204/لإبعاد-بن-غفير-نتنياهو-يقرر-إنشاء-مطبخ-أمني-مصغر-بدلا-من-الكابينيت-1070837762.html
لإبعاد بن غفير... نتنياهو يقرر إنشاء "مطبخ أمني مصغر" بدلا من "الكابينيت"
لإبعاد بن غفير... نتنياهو يقرر إنشاء "مطبخ أمني مصغر" بدلا من "الكابينيت"
كشفت قناة عبرية النقاب، أمس السبت، عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، إنشاء "مطبخ أمني مصغر" بدلا من الحكومة الإسرائيلية المصغرة... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T16:17+0000
2022-12-04T16:18+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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أفادت القناة العبرية السابعة بأن نتنياهو يعتزم الالتفاف على الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينيت" بتدشين "مطبخ أمني مصغر" من أجل عدم ضم عضوي الكنيست المتطرفين، إيتمار بن غفير ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، من الاجتماعات المهمة لهذا المطبخ.وأوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن نتنياهو ينوي تكوين هذا المطبخ من ثلاثة أعضاء فقط، يأتي هو على رأسهم، ومعه وزير الدفاع المعين الجنرال يوآف غالانت، ووزير الداخلية المعين أرييه درعي.وعزت القناة ضم كل من يوآف غالانت وأرييه درعي لكون كل منهما يتمتع بالكثير من الخبرة والاعتدال النسبي، مقارنة بالمتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.وأوضحت أن نتنياهو يعتزم عدم عقد المطبخ الأمني المصغر بشكل متكرر، وإبعاد بن غفير وسموتريتش عن القرارات المهمة والاستراتيجية.وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي تضم أحزابا من أقصى اليمين، بما في ذلك حزب سموتريتش، و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة المتشدد إيتمار بن غفير الذي سيشغل منصب وزير الأمن القومي بصلاحيات موسعة تشمل السيطرة على قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/إسرائيل-أكثر-من-50-بلدية-تعلن-التمرد-على-حكومة-نتنياهو-المرتقبة-1070810222.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار العالم الآن

لإبعاد بن غفير... نتنياهو يقرر إنشاء "مطبخ أمني مصغر" بدلا من "الكابينيت"

16:17 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 16:18 GMT 04.12.2022)
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
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كشفت قناة عبرية النقاب، أمس السبت، عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، إنشاء "مطبخ أمني مصغر" بدلا من الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت".
أفادت القناة العبرية السابعة بأن نتنياهو يعتزم الالتفاف على الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينيت" بتدشين "مطبخ أمني مصغر" من أجل عدم ضم عضوي الكنيست المتطرفين، إيتمار بن غفير ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، من الاجتماعات المهمة لهذا المطبخ.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
إسرائيل... أكثر من 50 بلدية تعلن "التمرد" على حكومة نتنياهو المرتقبة
أمس, 18:54 GMT
وأوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن نتنياهو ينوي تكوين هذا المطبخ من ثلاثة أعضاء فقط، يأتي هو على رأسهم، ومعه وزير الدفاع المعين الجنرال يوآف غالانت، ووزير الداخلية المعين أرييه درعي.
وعزت القناة ضم كل من يوآف غالانت وأرييه درعي لكون كل منهما يتمتع بالكثير من الخبرة والاعتدال النسبي، مقارنة بالمتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأوضحت أن نتنياهو يعتزم عدم عقد المطبخ الأمني المصغر بشكل متكرر، وإبعاد بن غفير وسموتريتش عن القرارات المهمة والاستراتيجية.
وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي تضم أحزابا من أقصى اليمين، بما في ذلك حزب سموتريتش، و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة المتشدد إيتمار بن غفير الذي سيشغل منصب وزير الأمن القومي بصلاحيات موسعة تشمل السيطرة على قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
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