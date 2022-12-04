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https://sputnikarabic.ae/20221204/مدينة-شيراز-الإيرانية-ترحب-بالمساعدة-الروسية-في-توسيع-شبكة-مترو-الأنفاق-1070834686.html
مدينة شيراز الإيرانية ترحب بالمساعدة الروسية في توسيع شبكة مترو الأنفاق
مدينة شيراز الإيرانية ترحب بالمساعدة الروسية في توسيع شبكة مترو الأنفاق
صرح مجتبى بينزاده، مستشار حاكم محافظة فارس الإيرانية ومدير التعاون في التعليم والعلوم في مدينة شيراز، بأن الشركات الروسية قد تكون الشريك المفضل لمدينة شيراز... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T15:04+0000
2022-12-04T15:04+0000
إيران
روسيا
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سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها بينزاده لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كانت شيراز ستشرك الشركات الروسية المتخصصة في مشروع توسعة مترو شيراز.وأشار بينزاده إلى أن "المصدرين يمكن أن يأتوا إلى إيران وأن يؤسسوا شركات لمشاركة التقنيات، وهو ما سيساعد على إنشاء بنية تحتية تكون خطوة أولى نحو تعاون طويل الأمد".يذكر أن إنشاء مترو أنفاق مدينة شيراز كان قد بدأ في عام 2001، فيما بدأ عمل خطه الأول رسميا في عام 2014، وتعمل السلطات الإيرانية حاليا في مشروع التوسعة الطموح لمترو الأنفاق، حيث يوجد خطان جديدان قيد الإنشاء وثلاثة أخرى في مرحلة التخطيط والتصميم.
إيران
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إيران, روسيا
إيران, روسيا

مدينة شيراز الإيرانية ترحب بالمساعدة الروسية في توسيع شبكة مترو الأنفاق

15:04 GMT 04.12.2022
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عرض قطار مترو أنفاق بملصقات إعلانية لكأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو، روسيا 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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صرح مجتبى بينزاده، مستشار حاكم محافظة فارس الإيرانية ومدير التعاون في التعليم والعلوم في مدينة شيراز، بأن الشركات الروسية قد تكون الشريك المفضل لمدينة شيراز الإيرانية في توسيع شبكة مترو الأنفاق.
سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها بينزاده لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كانت شيراز ستشرك الشركات الروسية المتخصصة في مشروع توسعة مترو شيراز.
في السياق ذاته، أضاف المسؤول الإيراني أن المدينة ترحب بالإمدادات الروسية بقطارات مترو الأنفاق، إلى جانب التعاون التكنولوجي الروسي الإيراني الواسع في هذا المجال.
وأشار بينزاده إلى أن "المصدرين يمكن أن يأتوا إلى إيران وأن يؤسسوا شركات لمشاركة التقنيات، وهو ما سيساعد على إنشاء بنية تحتية تكون خطوة أولى نحو تعاون طويل الأمد".
يذكر أن إنشاء مترو أنفاق مدينة شيراز كان قد بدأ في عام 2001، فيما بدأ عمل خطه الأول رسميا في عام 2014، وتعمل السلطات الإيرانية حاليا في مشروع التوسعة الطموح لمترو الأنفاق، حيث يوجد خطان جديدان قيد الإنشاء وثلاثة أخرى في مرحلة التخطيط والتصميم.
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