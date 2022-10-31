عربي
شويغو يناقش هاتفيا مع أكار تعليق الجانب الروسي مشاركته بـ"اتفاقية الحبوب"
https://sputnikarabic.ae/20221031/وزارة-الأمن-الإيرانية-تعلن-اعتقال-7-عناصر-على-صلة-بهجوم-شيراز-الإرهابي-1069681392.html
وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال 7 عناصر على صلة بهجوم شيراز الإرهابي
وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال 7 عناصر على صلة بهجوم شيراز الإرهابي
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، "القبض على العنصر المنفذ الثاني للهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد شاه جراغ (ع) في مدينة شيراز جنوبي البلاد"،... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T15:30+0000
2022-10-31T15:30+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102887/34/1028873426_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_c3c917070163f56d5b73a401e8ddba71.jpg
وأكدت وزارة الأمن، في بيان لها، أنها "ستوافي أبناء الشعب الإيراني لاحقا، بمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث الإرهابي"، مشيرة إلى أن "الأمن فوق كل شيء، وأساس جميع شؤون البلاد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وقالت: "كل ما يهدد الأمن، هو من الأولويات التي يجب أخذها في الاعتبار، يمكن أن تكون التهديدات معرفية أو بيولوجية أو اجتماعية أو بنية تحتية. لذلك، حيثما أثيرت قضية الأمن، ينبغي بذل كل الجهود لتعزيزها والمحافظة عليها".وتوعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في وقت سابق، بــ"نار غضب وانتقام لمعسكر الشيطان جزاء عملهم المخزي والإرهابي في شيراز".وأعرب اللواء حسين سلامي، في بيان له بشأن الاعتداء الإرهابي على زوار ضريح "شاه جراغ" في شيراز مساء الأربعاء، عن "تعازيه بضحايا الحادث الإرهابي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.
https://sputnikarabic.ae/20221029/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-السعودية-من-زرع-بذور-الفتنة-1069598415.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102887/34/1028873426_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_b3f3b7dd30bb2a6385a4d6d18248d114.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران
أخبار إيران

وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال 7 عناصر على صلة بهجوم شيراز الإرهابي

15:30 GMT 31.10.2022
© AP Photo / Uncreditedطالبة جامعية في مظاهرة داخل جامعة طهران وقت إلقاء قنبلة دخان من قبل الشرطة الإيرانية لمكافحة الشغب
طالبة جامعية في مظاهرة داخل جامعة طهران وقت إلقاء قنبلة دخان من قبل الشرطة الإيرانية لمكافحة الشغب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، "القبض على العنصر المنفذ الثاني للهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد شاه جراغ (ع) في مدينة شيراز جنوبي البلاد"، بالإضافة إلى 6 عناصر دعم الخلية الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة.
وأكدت وزارة الأمن، في بيان لها، أنها "ستوافي أبناء الشعب الإيراني لاحقا، بمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث الإرهابي"، مشيرة إلى أن "الأمن فوق كل شيء، وأساس جميع شؤون البلاد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من "زرع بذور الفتنة"
29 أكتوبر, 10:25 GMT
وقالت: "كل ما يهدد الأمن، هو من الأولويات التي يجب أخذها في الاعتبار، يمكن أن تكون التهديدات معرفية أو بيولوجية أو اجتماعية أو بنية تحتية. لذلك، حيثما أثيرت قضية الأمن، ينبغي بذل كل الجهود لتعزيزها والمحافظة عليها".
وتوعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في وقت سابق، بــ"نار غضب وانتقام لمعسكر الشيطان جزاء عملهم المخزي والإرهابي في شيراز".
وأعرب اللواء حسين سلامي، في بيان له بشأن الاعتداء الإرهابي على زوار ضريح "شاه جراغ" في شيراز مساء الأربعاء، عن "تعازيه بضحايا الحادث الإرهابي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.
بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала