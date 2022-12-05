https://sputnikarabic.ae/20221205/الأزمة-السياسية-تتفاعل9-وزراء-يقاطعون-جلسة-حكومة-تصريف-الأعمال-اللبنانية-1070853313.html

الأزمة السياسية تتفاعل...8 وزراء يقاطعون جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

الأزمة السياسية تتفاعل...8 وزراء يقاطعون جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

عادت الأزمة السياسية في لبنان لتبرز جلية من خلال السجال السياسي الدائر على خلفية دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال لجلسةٍ لمجلس الوزراء، تناقش عددا من الملفات... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T09:16+0000

2022-12-05T09:16+0000

2022-12-05T09:29+0000

لبنان

العالم العربي

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وتصدّر فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون و"التيار الوطني الحر" حملة مقاطعة الجلسة الحكومية، على اعتبار أنها غير دستورية في ظل شغور موقع الرئاسة الأولى وأن الحكومة بوضعها الحالي تعتبر مستقيلة ولا يحق لها تسلم مهام رئاسة الجمهورية.وأعلن ثمانية وزراء حتى الساعة مقاطعتهم للجلسة ما يفقدها النصاب القانوني للانعقاد، وهم وزراء "التيار الوطني الحر" ووزراء "حزب الطاشناق" و"الحزب الديمقراطي اللبناني"، معللين السبب أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال أن تستلم صلاحيات رئاسة الجمهورية وأن الحكومة الحالية فاقدة للصلاحيات الدستورية وللثقة البرلمانية.وأشار إلى أن "الدستور واضح بهذا الشأن، طلب من حكومة تصريف الأعمال تصريف الأعمال بالإطار الضيق وليس استلام صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها ليست حكومة قائمة وتتمتع بصلاحيات كاملة وهذه الحكومة تفتقد إلى ثقة المجلس النيابي الذي انتخب في 15 مايو/أيار الماضي".وأكد الأشقر أنه "من هذا المنطلق الدعوة التي وجهها التيار لكافة الوزراء بعدم المشاركة تمت تلبيتها من قبل أكثر من ثلث الوزراء وبالتالي لا يوجد جلسة لحكومة تصريف الأعمال وثانيًا نشكر الوزراء الذين لبوا دعوة التيار حفاظَا على الدستور".بالمقابل قال النائب السابق علي درويش، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال إنه "من خلال البنود التي أدرجت على جدول الأعمال من الواضح أن هناك مجموعة ملفات تراكمت ولم يعد بالإمكان الخروج منها دستوريًا وقانونيًا إلا من خلال جلسة لمجلس الوزراء، لأن رئيس حكومة تصريف الأعمال لن يخالف القانون من خلال الصرف إلا وفق الآلية القانونية وبالتالي هناك مجموعة ملفات لعدة وزارات تراكمت وأصبح هناك عدم إمكانية للصرف وخاصة على المستوى المالي إلا من خلال صيغة قانونية تتمثل بموافقة مجلس الوزراء عليها".وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" أكد دويش أن "أغلبية بنود الجلسة مالية حتمت على رئيس الحكومة لأنه رئيس حكومة تصريف أعمال ووجد من الواجب انعقاد جلسة مجلس وزراء للبت فيها حتى يكون هناك إمكانية للصرف وفق الآلية القانونية الصحيحة".إلى ذكر اعتبر درويش أن البعض يأخذ الأمور إلى اشتباك في هذه المرحلة وخاصة تحت عناوين ميثاقية، لافتًا إلى أن ما يفيد لبنان أساسًا هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.وشدد على أن "الحل الأساس هو انتخاب رئيس جمهورية وعدا عن ذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال سيقوم بما يستطيع للقيام بواجباته، وعلى الوزراء الذين يقاطعون أن يتحملوا مسؤوليتهم إن كان وظيفيًا لأنه لديهم وظيفة تصريف أعمال أو حتى تجاه الناس لأنه بالنهاية سيكون هناك أمور عالقة وأكثر صعوبة بالموضوع المعيشي الذي يختص بالناس".

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