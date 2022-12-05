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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221205/البرازيل-تكتسح-كوريا-الجنوبية-4-1-وتضرب-موعدا-مع-كرواتيا-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1070890079.html
البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية 4-1 وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية 4-1 وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T21:24+0000
2022-12-05T21:24+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب البرازيل
كوريا الجنوبية
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سجل أهداف "السامبا"، فينيسيوس جونيور، ونيمار دا سيلفا، وريشارليسون، ولوكاس باكيتا، في الدقائق 7 و13 و29 و36 على التوالي، فيما استطاعت كوريا الجنوبية تقليص الفارق في الدقيقة 76 من تسديدة قوية من مسافة بعيدة.وصعدت البرازيل لدور الثمانية لتصطدم بوصيف بطل العالم كرواتيا التي تفوقت بركلات الترجيح على المنتخب الياباني في وقت سابق اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20221205/كرواتيا-تتأهل-للدور-ربع-النهائي-في-كأس-العالم-2022-بفوزها-على-اليابان-بركلات-الترجيح-1070884876.html
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منتخب البرازيل, كوريا الجنوبية
منتخب البرازيل, كوريا الجنوبية

البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية 4-1 وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

21:24 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVالبرازيل تفوز على كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.
سجل أهداف "السامبا"، فينيسيوس جونيور، ونيمار دا سيلفا، وريشارليسون، ولوكاس باكيتا، في الدقائق 7 و13 و29 و36 على التوالي، فيما استطاعت كوريا الجنوبية تقليص الفارق في الدقيقة 76 من تسديدة قوية من مسافة بعيدة.
كرواتيا تتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بفوزها على اليابان بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
كرواتيا تتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بفوزها على اليابان بركلات الترجيح
18:48 GMT
وصعدت البرازيل لدور الثمانية لتصطدم بوصيف بطل العالم كرواتيا التي تفوقت بركلات الترجيح على المنتخب الياباني في وقت سابق اليوم.
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