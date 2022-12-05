https://sputnikarabic.ae/20221205/البرازيل-تكتسح-كوريا-الجنوبية-4-1-وتضرب-موعدا-مع-كرواتيا-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1070890079.html
البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية 4-1 وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية 4-1 وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T21:24+0000
2022-12-05T21:24+0000
2022-12-05T21:24+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب البرازيل
كوريا الجنوبية
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سجل أهداف "السامبا"، فينيسيوس جونيور، ونيمار دا سيلفا، وريشارليسون، ولوكاس باكيتا، في الدقائق 7 و13 و29 و36 على التوالي، فيما استطاعت كوريا الجنوبية تقليص الفارق في الدقيقة 76 من تسديدة قوية من مسافة بعيدة.وصعدت البرازيل لدور الثمانية لتصطدم بوصيف بطل العالم كرواتيا التي تفوقت بركلات الترجيح على المنتخب الياباني في وقت سابق اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20221205/كرواتيا-تتأهل-للدور-ربع-النهائي-في-كأس-العالم-2022-بفوزها-على-اليابان-بركلات-الترجيح-1070884876.html
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منتخب البرازيل, كوريا الجنوبية
منتخب البرازيل, كوريا الجنوبية
البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية 4-1 وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
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اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.
سجل أهداف "السامبا"، فينيسيوس جونيور، ونيمار دا سيلفا، وريشارليسون، ولوكاس باكيتا، في الدقائق 7 و13 و29 و36 على التوالي، فيما استطاعت كوريا الجنوبية تقليص الفارق في الدقيقة 76 من تسديدة قوية من مسافة بعيدة.
وصعدت البرازيل لدور الثمانية لتصطدم بوصيف بطل العالم كرواتيا التي تفوقت بركلات الترجيح على المنتخب الياباني في وقت سابق اليوم.