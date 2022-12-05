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https://sputnikarabic.ae/20221205/الجيش-الوطني-الليبي-يعلن-إمكانية-ضم-عناصر-من-الجماعات-المسلحة-لقواته-1070858135.html
الجيش الوطني الليبي يعلن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة لقواته
الجيش الوطني الليبي يعلن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة لقواته
كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، عن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة في ليبيا إلى الجيش الوطني، طالما ثبتت... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T10:10+0000
2022-12-05T10:10+0000
أخبار ليبيا اليوم
توحيد الجيش الليبي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال المحجوب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، مجموعات غير منضبطة وتتبع في حقيقتها الدولة بشكل صوري، ولكن ليس بشكل رسمي ممنهج، خاصة وأنهم غير متدربين".وأضاف المحجوب: "نحن اشترطنا دائماً، ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص للانضمام بعد تلقي التدريبات وبعد التأهيل وفق الشروط الأساسية لقواعد الجيش الليبي، للانضمام عسكريا بشكل حقيقي".وأشار المحجوب إلى أن "قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة، أبرزها الاستطلاع الجوي ووجود دوريات أرضية".وأكد المحجوب أنه لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.وقال المحجوب: "ما هو موجود في ليبيا، يتلخص في وجود إرادة شعبية تؤيد المسار الذي قامت به القوات المسلحة الليبية في القضاء على الإرهاب والعمل على بناء دولة حقيقية".ولفت إلى أن الزيارات الكثيرة التي أجراها قائد الجيش، خليفة حفتر، أوضحت "الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية فيما قام به قائدها من قيادة المعركة ضد الإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20220822/الجيش-الليبي-يسقط-طائرة-مسيرة-مجهولة-قرب-قاعدة-بنينا-الجوية-1066740607.html
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أخبار ليبيا اليوم, توحيد الجيش الليبي
أخبار ليبيا اليوم, توحيد الجيش الليبي

الجيش الوطني الليبي يعلن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة لقواته

10:10 GMT 05.12.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، عن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة في ليبيا إلى الجيش الوطني، طالما ثبتت السلامة الصحية والجنائية الخاصة بهم.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المحجوب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، مجموعات غير منضبطة وتتبع في حقيقتها الدولة بشكل صوري، ولكن ليس بشكل رسمي ممنهج، خاصة وأنهم غير متدربين".
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وأضاف المحجوب: "نحن اشترطنا دائماً، ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص للانضمام بعد تلقي التدريبات وبعد التأهيل وفق الشروط الأساسية لقواعد الجيش الليبي، للانضمام عسكريا بشكل حقيقي".
وأشار المحجوب إلى أن "قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة، أبرزها الاستطلاع الجوي ووجود دوريات أرضية".
وأكد المحجوب أنه لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال المحجوب: "ما هو موجود في ليبيا، يتلخص في وجود إرادة شعبية تؤيد المسار الذي قامت به القوات المسلحة الليبية في القضاء على الإرهاب والعمل على بناء دولة حقيقية".
ولفت إلى أن الزيارات الكثيرة التي أجراها قائد الجيش، خليفة حفتر، أوضحت "الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية فيما قام به قائدها من قيادة المعركة ضد الإرهاب".
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