https://sputnikarabic.ae/20221205/الحرس-الثوري-الإيراني-يشيد-بـإجراءات-معاقبة-مرتزقة-إسرائيل-ويؤكد-التصدي-بحزم-لمثيري-الشغب-1070877489.html

الحرس الثوري الإيراني يشيد بـ"إجراءات معاقبة مرتزقة إسرائيل" ويؤكد التصدي بحزم لمثيري الشغب

الحرس الثوري الإيراني يشيد بـ"إجراءات معاقبة مرتزقة إسرائيل" ويؤكد التصدي بحزم لمثيري الشغب

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن "قوات الأمن لن تتردد في التصدي بحزم لمثيري الشغب". 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T15:22+0000

2022-12-05T15:22+0000

2022-12-05T15:22+0000

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وقال الحرس الثوري، في بيان له: "نثمن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطة القضائية في المعالجة القانونية والقضائية لملف من لهم علاقة بجهاز التجسس للكيان الصهيوني وتنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة منهم"، معتبرا هذا العمل "خطوة تبعث على الأمل لردع فعال وتعزيز ثقة الناس في التصدي لمرتكبي الجرائم بصورة عادلة وجادة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكانت السلطات الإيرانية، نفذت أمس الأحد، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم فجر الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت قد أعلنت، في حزيران/يونيو من العام الحالي، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن"، مشيرة إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في أيار/مايو الماضي.

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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني