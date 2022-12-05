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الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يبحث عزل الرئيس رامافوزا
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يبحث عزل الرئيس رامافوزا
أكد مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، عقد اجتماع حاسم لمناقشة مستقبل الرئيس سيريل رامافوزا في جوهانسبرج اليوم الاثنين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T15:48+0000
2022-12-05T15:48+0000
جنوب أفريقيا
العالم
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ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع ما إذا كان يجب أن يظل رامافوزا زعيمه أو يستقيل، بعد تقرير برلماني حول واقعة سرقة مبالغ كبيرة من الدولارات من مزرعته عام 2020.التقرير أعد من قبل لجنة مستقلة معينة للتحقيق في الادعاءات التي وجهها رئيس المخابرات السابق في البلاد، آرثر فريزر، بأن رامافوزا حاول التستر على سرقة نحو 4 ملايين دولار من مزرعته في فالا فالا في مقاطعة ليمبوبو.واتهم فريزر رامافوزا بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب ومراقبة النقد الأجنبي في البلاد. يعقد الاجتماع قبل يوم واحد عقد جلسة للمشرعين لمناقشة التقرير والتصويت على ما إذا كانوا سيبدأون عملية عزل الرئيس.يواجه رامافوزا دعوات من منتقديه داخل الحزب ومن أحزاب المعارضة للتنحي، بعد أن أشار التقرير إلى أنه ربما انتهك قوانين مكافحة الفساد في عدم إبلاغ الشرطة بالسرقة بشكل صحيح وأثار تساؤلات حول مصدر الأموال.نفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفة، مدعيا أن الأموال كانت من بيع حيوانات في مزرعته وأنه أبلغ رئيس وحدة الحماية الرئاسية بالأمر.قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بولي مابي للصحفيين اليوم الاثنين، إن الاجتماع سيقرر سبل المضي قدما فيما يتعلق بالمسألة وسيوجه نوابه في البرلمان بشأن كيفية التعامل مع المناقشة البرلمانية يوم الثلاثاء والتصويت على إجراءات العزل.اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، التي تضم 86 عضوا، هي أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب ولديها سلطة إجبار الرئيس على الاستقالة وتوجيه المشرعين حول كيفية التصويت في مختلف الأمور.يحفظ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في البرلمان، وهو ما يكفي لمنع تصويت جميع أحزاب المعارضة لبدء إجراءات عزل رامافوزا. رفض البرلمان طلب المعارضة سابقا بإجراء اقتراع سري.
https://sputnikarabic.ae/20220719/استدعاء-رئيس-جنوب-أفريقيا-للتحقيق-في-مزاعم-خطف-وتستر-على-سرقة-1065293361.html
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جنوب أفريقيا, العالم
جنوب أفريقيا, العالم

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يبحث عزل الرئيس رامافوزا

15:48 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أكد مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، عقد اجتماع حاسم لمناقشة مستقبل الرئيس سيريل رامافوزا في جوهانسبرج اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع ما إذا كان يجب أن يظل رامافوزا زعيمه أو يستقيل، بعد تقرير برلماني حول واقعة سرقة مبالغ كبيرة من الدولارات من مزرعته عام 2020.
التقرير أعد من قبل لجنة مستقلة معينة للتحقيق في الادعاءات التي وجهها رئيس المخابرات السابق في البلاد، آرثر فريزر، بأن رامافوزا حاول التستر على سرقة نحو 4 ملايين دولار من مزرعته في فالا فالا في مقاطعة ليمبوبو.
واتهم فريزر رامافوزا بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب ومراقبة النقد الأجنبي في البلاد. يعقد الاجتماع قبل يوم واحد عقد جلسة للمشرعين لمناقشة التقرير والتصويت على ما إذا كانوا سيبدأون عملية عزل الرئيس.
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
استدعاء رئيس جنوب أفريقيا للتحقيق في مزاعم خطف وتستر على سرقة
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يواجه رامافوزا دعوات من منتقديه داخل الحزب ومن أحزاب المعارضة للتنحي، بعد أن أشار التقرير إلى أنه ربما انتهك قوانين مكافحة الفساد في عدم إبلاغ الشرطة بالسرقة بشكل صحيح وأثار تساؤلات حول مصدر الأموال.
نفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفة، مدعيا أن الأموال كانت من بيع حيوانات في مزرعته وأنه أبلغ رئيس وحدة الحماية الرئاسية بالأمر.
قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بولي مابي للصحفيين اليوم الاثنين، إن الاجتماع سيقرر سبل المضي قدما فيما يتعلق بالمسألة وسيوجه نوابه في البرلمان بشأن كيفية التعامل مع المناقشة البرلمانية يوم الثلاثاء والتصويت على إجراءات العزل.
اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، التي تضم 86 عضوا، هي أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب ولديها سلطة إجبار الرئيس على الاستقالة وتوجيه المشرعين حول كيفية التصويت في مختلف الأمور.
يحفظ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في البرلمان، وهو ما يكفي لمنع تصويت جميع أحزاب المعارضة لبدء إجراءات عزل رامافوزا. رفض البرلمان طلب المعارضة سابقا بإجراء اقتراع سري.
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