https://sputnikarabic.ae/20221205/الصين-تكشف-عن-فوائد-محطة-الطاقة-الكهروضوئية-الخرسعة-على-قطر-وكأس-العالم-1070867604.html
الصين تكشف عن فوائد محطة الطاقة الكهروضوئية "الخرسعة" على قطر وكأس العالم
الصين تكشف عن فوائد محطة الطاقة الكهروضوئية "الخرسعة" على قطر وكأس العالم
كشفت الصين، اليوم الاثنين، عن الفوائد من تشييد محطة الطاقة الكهروضوئية "الخرسعة"، التي شيدتها شركات صينية في قطر، وتأثيرها على بطولة كأس العالم لكرة القدم... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:47+0000
2022-12-05T12:47+0000
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وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، أن "محطة الطاقة الكهروضوئية في قرية الخرسعة هي أول محطة طاقة تعمل بالوقود غير الأحفوري في قطر، وهو مشروع رئيسي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتؤدي دورا أساسيا في تحقيق التزام قطر باستضافة كأس العالم "دون انبعاثات كربونية".وقالت: "تساعد محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي بنتها الشركات الصينية على تنظيم قطر بطولة كأس عالم خالية من انبعاثات الكربون".كما لفتت نينغ في حديثها للصحفيين إلى محطة الظفرة الكهروضوئية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم التعاقد عليها من قبل الشركات الصينية، وتم توصيلها بالشبكة وبدأت في توليد الطاقة، وفقا لقولها.ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تسهم محطة "الظفرة" في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام لإمارة أبو ظبي، وأن تلعب دورا مهما في التنمية المستدامة لاقتصاد الطاقة في الإمارات".وأكدت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية" أن "الطاقة مجال مهم للتعاون بين الصين والدول العربية، ويتمتع التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة بإمكانيات هائلة، وتقف الصين على أهبة الاستعداد لمواصلة العمل مع الدول العربية لتعميق التعاون في المجالات ذات الصلة وتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي الجانبين".
https://sputnikarabic.ae/20221018/أمير-قطر-يفتتح-محطة-للطاقة-الشمسية-توفر-ما-يعادل-10-من-الكهرباء-وقت-الذروة-1069180071.html
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الصين, العالم, قطر, العالم العربي
الصين, العالم, قطر, العالم العربي
الصين تكشف عن فوائد محطة الطاقة الكهروضوئية "الخرسعة" على قطر وكأس العالم
12:47 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 12:48 GMT 05.12.2022) تابعنا عبر
كشفت الصين، اليوم الاثنين، عن الفوائد من تشييد محطة الطاقة الكهروضوئية "الخرسعة"، التي شيدتها شركات صينية في قطر، وتأثيرها على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في الدوحة.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي
، أن "محطة الطاقة الكهروضوئية في قرية الخرسعة هي أول محطة طاقة تعمل بالوقود غير الأحفوري في قطر، وهو مشروع رئيسي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتؤدي دورا أساسيا في تحقيق التزام قطر باستضافة كأس العالم "دون انبعاثات كربونية".
وقالت: "تساعد محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي بنتها الشركات الصينية على تنظيم قطر بطولة كأس عالم خالية من انبعاثات الكربون".
كما لفتت نينغ في حديثها للصحفيين إلى محطة الظفرة الكهروضوئية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم التعاقد عليها من قبل الشركات الصينية، وتم توصيلها بالشبكة وبدأت في توليد الطاقة، وفقا لقولها.
ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تسهم محطة "الظفرة" في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام لإمارة أبو ظبي، وأن تلعب دورا مهما في التنمية المستدامة لاقتصاد الطاقة في الإمارات".
وأكدت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية" أن "الطاقة مجال مهم للتعاون بين الصين والدول العربية، ويتمتع التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة بإمكانيات هائلة، وتقف الصين على أهبة الاستعداد لمواصلة العمل مع الدول العربية لتعميق التعاون في المجالات ذات الصلة وتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي الجانبين".