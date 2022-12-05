https://sputnikarabic.ae/20221205/الكرملين-موسكو-تعد-ردا-على-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-وهذا-لن-يؤثر-على-العملية-العسكرية-1070862784.html

الكرملين: موسكو تعد ردا على فرض "سقف" لسعر النفط الروسي وهذا لن يؤثر على العملية العسكرية

الكرملين: موسكو تعد ردا على فرض "سقف" لسعر النفط الروسي وهذا لن يؤثر على العملية العسكرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تُعدُّ رداً على قيام الغرب بفرض "سقف" على سعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T10:57+0000

2022-12-05T10:57+0000

2022-12-05T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "يتم الإعداد للقرارات، ولكن بالطبع، هناك شيء واحد واضح هنا، وهو أننا لن نعترف بأي سقوف".وأضاف بيسكوف بالقول إن "إدخال الغرب لسقف أسعار النفط لن يؤثر على تمويل عملية عسكرية خاصة ، فالاقتصاد الروسي لديه القدرة على تلبية جميع احتياجاته".وفي وقت سابق، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف الدول المنتجة للنفط وشركاؤها "أوبك+"، بتمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية، وذلك بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. وصرح مصدر في أحد الوفود لـ"سبوتنيك" بأن "التوصية هي الإبقاء على الاتفاق الحالي".ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان مجموعة السبع وأستراليا اتفاقهما على تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه الاتحاد الأوروبي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كرر سابقا في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا، لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.وكان تحالف "أوبك+" قرر، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ ما اعتبرته واشنطن "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

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