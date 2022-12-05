https://sputnikarabic.ae/20221205/مدفيديف-سيحدث-ما-لا-يمكن-توقعه-لأسعار-النفط-1070862874.html

مدفيديف: سيحدث ما لا يمكن توقعه لأسعار النفط

مدفيديف: سيحدث ما لا يمكن توقعه لأسعار النفط

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه بعد وضع "سقف" للنفط الروسي، سيحدث ما لا يمكن تصوره لأسعاره، بالضبط لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكنه... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T11:07+0000

2022-12-05T11:07+0000

2022-12-05T11:49+0000

اقتصاد

روسيا

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وعلق مدفيديف بمنشور على قناته على "تلغرام"، قائلا: "إنه لأمر مدهش كيف تحب الإنسانية دائما أن تكرر القيام بنفس الخطأ، في محاولة لتنظيم الأسعار من أجل الظروف السياسية. هذه المحاولات تنتهي دائما باختفاء المنتج أو ارتفاع أسعاره. بعد كل شيء، لم يقم أحد بإلغاء قانون القيمة. وكذلك سيكون مع النفط. بالطبع لن يختفي، لكن ما لا يمكن تصوره سيحدث للأسعار".موسكو تعد ردا على فرض "سقف" لسعر النفط الروسيأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تُعدُّ رداً على قيام الغرب بفرض "سقف" على سعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو أننا لن نعترف بهذا القرار."أوبك+" تمدد العمل بسياسة إنتاج النفط الحاليةودخلت العقوبات الغربية، اليوم الاثنين 5 ديسمبر/كانون الاول، حيز التنفيذ، والتي من خلالها يتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تعليقه على القرار والحظر المقبل، إن روسيا لن تقبل سقفا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج. وأضاف أن مثل هذه القيود تدخل في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون في ظروف السوق.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الصين-وروسيا-تتعاونان-في-مجال-الطاقة-على-أساس-الاحترام-والمنفعة-المتبادلة-1070854164.html

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اقتصاد, روسيا