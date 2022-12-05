https://sputnikarabic.ae/20221205/النسخة-السادسة-لـمنتدى-الحضارات-العريقة-في-بغداد-ما-أهم-الملفات-المطروحة؟-1070868400.html

النسخة السادسة لـ"منتدى الحضارات العريقة" في بغداد... ما أهم الملفات المطروحة؟

النسخة السادسة لـ"منتدى الحضارات العريقة" في بغداد... ما أهم الملفات المطروحة؟

تحتضن بغداد، منذ أمس الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول، فعاليات النسخة السادسة لـ"منتدى الحضارات العريقة"، بمشاركة تسع دول هي (اليونان، والصين، ومصر، وإيران،... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T13:06+0000

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ويشهد المنتدى طرح العراق العديد من الملفات الهامة من بينها قضية استرداد الآثار المهربة، والتنسيق و تبادل الخبرات وتدريب الخبرات الوطنية، إضافة إلى ما يتصل بالجوانب المرتبطة بتطوير السياحة الحضارية والثقافية والتاريخية، وفق تصريحات أحمد الصحاف متحدث الخارجية العراقية.وقال المتحدث باسم والخارجية وفقا لموقع "بابل 24": "إن ورقة العراق في المنتدى من خلال رئيس الجانب العراقي المتمثل بوزير الخارجية السيد فؤاد حسين، ورقة حافلة بالأفكار والمسارات التي تقترح على ضيوف بغداد من الدول التسع"، مشيرا إلى أن النسخة السادسة للمنتدى حافلة بالمنجز والبرامجيات وتؤسس إلى نمط جديد في الشراكة يستند إلى القوة الناعمة بوصفها أهم عناصر التنمية المستدامة.وتعليقا على استضافة بغداد للمنتدى، يقول شاهو القره داغي- الكاتب والباحث في الشأن العراقي: "من المؤكد أن العراق كانت مهد الحضارات العريقة على مدار التاريخ، وإجراء أعمال منتدى الحضارات العريقة في العاصمة بغداد قد تكون بادرة لتسليط الضوء على تاريخ هذا البلد والعمل الجاد لإعادة بنائه وحماية الآثار التي تجسد الحضارات السابقة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الممكن أن تكون هذه الفعاليات بوابة لحوارات سليمة بين الدول لبناء أسس للحوار والتطور والابتعاد عن المشاكل والصراعات التي يدفع ثمنها أبناء المنطقة وخاصة العراق الذي عانى كثيرا من الأزمات والحروب".أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الأحد، عن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة، وذلك خلال افتتاحه أعمال "منتدى الحضارات العريقة" بنسخته السادسة الذي انطلق في العاصمة العراقية، بغداد، بحضور دولي.وأكد وزير الخارجية العراقي أن العالم، في الفترة الراهنة، يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات واختلاف المصالح بين دول العالم، موضحًا أن "الحوار الثقافي يمثل شرطا لتعزيز التفاهم".وشدد حسين على أن "أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كانت له يد في تدمير المعالم الحضارية، لكن تلك الأعمال الإرهابية لا يمكنها طمس التاريخ".وذكر وزير الخارجية العراقي أن بلاده تعرضت لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي في فترات مختلفة، مضيفًا أن الحكومة العراقية بذلت جهودا مضنية لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار.وأعلن العراق، العام الماضي، استعادة آلاف القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى كانت قد سرقت من مواقع تاريخية تعرضت للنبش والنهب قبل وبعد عام 2003.

https://sputnikarabic.ae/20221204/العراق-يعلن-استعادة-18-ألف-قطعة-أثرية-مهربة-1070824045.html

https://sputnikarabic.ae/20221030/العراق-يعلن-تقدم-شكاوى-للانتربول-ضد-دول-تعرقل-استرداد-آثاره-1069651969.html

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