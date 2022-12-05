https://sputnikarabic.ae/20221205/شركة-لوكهيد-الأمريكية-تشارك-في-تطوير-أنظمة-صواريخ-إسرائيلية-تعمل-بالليزر-1070874092.html
شركة "لوكهيد" الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر
شركة "لوكهيد" الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر
انضمت شركة "لوكهيد مارتن" الصناعية العسكرية الأمريكية إلى مشروع شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة، والذي يستهدف إنشاء نظام... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T14:06+0000
2022-12-05T14:06+0000
2022-12-05T14:06+0000
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع نشر نموذج ليزر تشغيلي كتجربة على حدود قطاع غزة في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.وفقا للاتفاقية مع شركة "لوكهيد مارتن"، سيتم إنشاء أنظمة مشابهة لنظام "آيرون بيم" في وقت لاحق لسوق الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، بحسب الصحيفة.ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتطورة، يوآف هار-إيفين، قوله إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع شركة "لوكهيد مارتن" تعد قوة مضاعفة للشركة الإسرائيلية واقتصاد البلاد.في مارس/ آذار، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الدولة ستخصص مئات الملايين من الشواقل لتطوير وإنتاج نظام دفاع جوي بالليزر، لاعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار، والذي يتميز بالسعر المنخفض والذخيرة غير المحدودة تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/الولايات-المتحدة-تمنح-لوكهيد-مارتن-عقدا-بقيمة-430-مليون-دولار-لإنتاج-هيمارس-وخدمات-الدعم--1070749968.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
شركة "لوكهيد" الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر
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انضمت شركة "لوكهيد مارتن" الصناعية العسكرية الأمريكية إلى مشروع شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة، والذي يستهدف إنشاء نظام دفاع صاروخي قائم على الليزر تحت اسم "آيرون بيم".
موسكو- سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع نشر نموذج ليزر تشغيلي كتجربة على حدود قطاع غزة في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.
وفقا للاتفاقية مع شركة "لوكهيد مارتن"، سيتم إنشاء أنظمة مشابهة لنظام "آيرون بيم" في وقت لاحق لسوق الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، بحسب الصحيفة.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتطورة، يوآف هار-إيفين، قوله إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع شركة "لوكهيد مارتن" تعد قوة مضاعفة للشركة الإسرائيلية واقتصاد البلاد.
في مارس/ آذار، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الدولة ستخصص مئات الملايين من الشواقل لتطوير وإنتاج نظام دفاع
جوي بالليزر، لاعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار، والذي يتميز بالسعر المنخفض والذخيرة غير المحدودة تقريبا.