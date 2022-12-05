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https://sputnikarabic.ae/20221205/صحيفة-ولي-العهد-السعودي-ينوي-استثمار-نصف-مليار-دولار-في-مصرف-كريدي-سويس-1070883383.html
صحيفة: ولي العهد السعودي ينوي استثمار نصف مليار دولار في مصرف "كريدي سويس"
صحيفة: ولي العهد السعودي ينوي استثمار نصف مليار دولار في مصرف "كريدي سويس"
ذكرت وسائل إعلام، أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينوي استثمار حوالي 500 مليون دولار في "كريدي سويس فيرست بوسطن" المنبثقة عن مصرف "كريدي سويس"... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T18:16+0000
2022-12-05T18:16+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إنه "إضافة إلى ولي العهد السعودي، تشمل قائمة المستثمرين المحتملين "أتلاس ميرشانت كابيتال" وهي شركة أسهم خاصة يديرها الرئيس السابق لمجموعة "باركليز" المصرفية العملاقة، بوب دايمند، والتي تعتزم أيضا ضخ 500 مليون دولار في الوحدة".وأشارت الصحيفة، إلى أن "كريدي سويس" نفسه ذكر في السابق أنه تلقى تعهدا بمبلغ قدره 500 مليون دولار من مستثمر لم يكشف اسمه، موضحا أنه تلقى تعهّدات مؤكدة أخرى.وقالت مصادر "وول ستريت جورنال"، إن المصرف لم يحصل بعد على عرض رسمي من الجهة السعودية.وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن "جهاز قطر للاستثمار يخطط لزيادة حصته في أحد أكبر البنوك السويسرية، من خلال الاستثمار في الأسهم، كما يسعى البنك الوطني السعودي إلى ضخ استثمارات في نفس المصرف.وبحسب الصحيفة، "ستؤدي الصفقة إلى امتلاك المستثمرين السعوديين والقطريين ما يصل إلى ربع أسهم مصرف "كريدي سويس"، مؤكدة أن "المصرف الذي يواجه ضغوطا" يسعى إلى جمع 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار) لتمويل عملية إعادة هيكلة جذرية.وبعد بيع الأسهم، سيمتلك البنك الوطني السعودي وجهاز قطر للاستثمار والعليان ما بين 20% و25% من أسهم "كريدي سويس، حسب "فايننشال تايمز".
https://sputnikarabic.ae/20221017/السعودية-والإمارات-تبحثان-الاستثمار-في-كريدي-سويس-للاستفادة-من-تراجع-قيمته-1069150985.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

صحيفة: ولي العهد السعودي ينوي استثمار نصف مليار دولار في مصرف "كريدي سويس"

18:16 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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ذكرت وسائل إعلام، أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينوي استثمار حوالي 500 مليون دولار في "كريدي سويس فيرست بوسطن" المنبثقة عن مصرف "كريدي سويس" الاستثماري.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إنه "إضافة إلى ولي العهد السعودي، تشمل قائمة المستثمرين المحتملين "أتلاس ميرشانت كابيتال" وهي شركة أسهم خاصة يديرها الرئيس السابق لمجموعة "باركليز" المصرفية العملاقة، بوب دايمند، والتي تعتزم أيضا ضخ 500 مليون دولار في الوحدة".
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وأشارت الصحيفة، إلى أن "كريدي سويس" نفسه ذكر في السابق أنه تلقى تعهدا بمبلغ قدره 500 مليون دولار من مستثمر لم يكشف اسمه، موضحا أنه تلقى تعهّدات مؤكدة أخرى.
وقالت مصادر "وول ستريت جورنال"، إن المصرف لم يحصل بعد على عرض رسمي من الجهة السعودية.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن "جهاز قطر للاستثمار يخطط لزيادة حصته في أحد أكبر البنوك السويسرية، من خلال الاستثمار في الأسهم، كما يسعى البنك الوطني السعودي إلى ضخ استثمارات في نفس المصرف.
وبحسب الصحيفة، "ستؤدي الصفقة إلى امتلاك المستثمرين السعوديين والقطريين ما يصل إلى ربع أسهم مصرف "كريدي سويس"، مؤكدة أن "المصرف الذي يواجه ضغوطا" يسعى إلى جمع 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار) لتمويل عملية إعادة هيكلة جذرية.
وبعد بيع الأسهم، سيمتلك البنك الوطني السعودي وجهاز قطر للاستثمار والعليان ما بين 20% و25% من أسهم "كريدي سويس، حسب "فايننشال تايمز".
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