https://sputnikarabic.ae/20221205/ماكرون-يمكننا-تسوية-الخلاف-مع-الولايات-المتحدة-حول-تشريع-الدعم-الأمريكي-1070869861.html
ماكرون: يمكننا تسوية الخلاف مع الولايات المتحدة حول تشريع الدعم الأمريكي
ماكرون: يمكننا تسوية الخلاف مع الولايات المتحدة حول تشريع الدعم الأمريكي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه يعتزم حل التوترات بين بروكسل وواشنطن بشأن قانون خفض التضخم المثير للجدل الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T13:31+0000
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سبوتنيك. يشار إلى أن ماكرون كان قد تبنى هذه الخطوة في أوائل أغسطس/ آب، ويستهدف من خلالها منح إعفاءات ضريبية سخية ومزايا للطاقة للشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، تشجيع القانون للمستهلكين على "شراء المنتجات الأمريكية" ومن بينها السيارات الكهربائية.وأشار ماكرون أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إعفاءات من تشريعات الولايات المتحدة "الحمائية"، على غرار تلك التي تتمتع بها كندا والمكسيك.وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوروبيون إن واشنطن تجني ثروة من الأزمة الأوكرانية، من خلال بيع المزيد من الغاز والأسلحة إلى أوروبا بأسعار باهظة.ونُقل عن مسؤول أوروبي بارز، قوله لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية:وتابع، مشيرًا إلى أن "الصناعة الأوروبية تعاني بسبب الإعانات التجارية الأمريكية في أعقاب الأزمة الأوكرانية"، مضيفًا أن "الرأي العام في أوروبا بدأ بالفعل في التحول ضد الحكومات الأوروبية وتحالفها مع أمريكا".
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا
ماكرون: يمكننا تسوية الخلاف مع الولايات المتحدة حول تشريع الدعم الأمريكي
13:31 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 05.12.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه يعتزم حل التوترات بين بروكسل وواشنطن بشأن قانون خفض التضخم المثير للجدل الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار بحلول "الربع الأول من عام 2023".
سبوتنيك. يشار إلى أن ماكرون كان قد تبنى هذه الخطوة في أوائل أغسطس/ آب، ويستهدف من خلالها منح إعفاءات ضريبية سخية ومزايا للطاقة للشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، تشجيع القانون للمستهلكين على "شراء المنتجات الأمريكية" ومن بينها السيارات الكهربائية.
وصرح الرئيس الفرنسي للصحفيين في نيو أورليانز يوم الجامعة الماضي: "نحتاج إلى إيجاد طريقة لحل هذه المشكلات، يجب أن نكون قادرين على الاستثمار بشكل أقوى وأسرع".
وأشار ماكرون أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إعفاءات من تشريعات الولايات المتحدة "الحمائية"، على غرار تلك التي تتمتع بها كندا والمكسيك.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوروبيون إن واشنطن تجني ثروة من الأزمة الأوكراني
ة، من خلال بيع المزيد من الغاز والأسلحة إلى أوروبا بأسعار باهظة.
ونُقل عن مسؤول أوروبي بارز، قوله لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية:
"الحقيقة، إذا نظرت إلى الأمر بعقلانية، فإن الدولة الأكثر ربحا من هذه الأزمة هي الولايات المتحدة، لأنها تبيع المزيد من الغاز وبأسعار أعلى، ولأنها تبيع المزيد من الأسلحة".
وتابع، مشيرًا إلى أن "الصناعة الأوروبية تعاني بسبب الإعانات التجارية الأمريكية في أعقاب الأزمة الأوكرانية"، مضيفًا أن "الرأي العام في أوروبا بدأ بالفعل في التحول ضد الحكومات الأوروبية وتحالفها مع أمريكا".