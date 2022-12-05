https://sputnikarabic.ae/20221205/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-8-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070890534.html

مركز المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

مركز المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 8 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة " ( المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T21:44+0000

2022-12-05T21:44+0000

2022-12-05T21:44+0000

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أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي

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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له يوم الاثنين ، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 5 عمليات قصف في محافظة إدلب وعملية واحدة بمحافظة اللاذقية وعمليتين في محافظة حماة .وأشار إلى أن الجانب التركي رفض المشاركة في تسيير دوريات مشتركة للمناطق بحجة سوء الأحوال الجوية.

https://sputnikarabic.ae/20221201/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1070716043.html

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