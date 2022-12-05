https://sputnikarabic.ae/20221205/مصرع-شخصين-إثر-تحطم-طائرة-في-خليج-المكسيك--1070849424.html
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة في خليج المكسيك
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة في خليج المكسيك
لقي شخصان مصرعهما في تحطم طائرة خاصة في خليج المكسيك قبالة شاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم السبت ليلا. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T08:00+0000
2022-12-05T08:00+0000
2022-12-05T08:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/96/1040629609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64a7b6d9426edc5eb4c0914a776f4b32.jpg
وقالت الشرطة الأمريكية إنها تبحث عن شخص ثالث يعتقد أنه كان على متن الرحلة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الاثنين.وبدأت السلطات في البحث، يوم الأحد بعد الساعة العاشرة صباحا، في أعقاب توجيه إدارة الطيران الفيدرالية استفسارا إلى مطار مدينة فينيسيا المحلي بشأن تأخر طائرة بيبر شيروكي ذات المحرك الواحد عن العودة إلى مطارها الأصلي في فلوريدا.وقال متحدث باسم مدينة فينيسيا في بيان، إنه في الوقت نفسه تقريبا، عثر أصحاب القوارب الترفيهية على جثة امرأة طافية على مسافة 4 كيلومترات تقريبا غرب شاطئ المدينة.وأضافت أندرسون أن غواصين من مكتب شرطة مقاطعة ساراسوتا حددوا موقع حطام الطائرة المستأجرة في حوالي الساعة 2 مساء، على مسافة ثلث ميل قبالة الشاطئ، غربي مطار فينيسيا مباشرة.عثر رجال الإنقاذ على فتاة متوفاة في منطقة ركاب الطائرة. وقالت أندرسون إن شخصا ثالثا يُعتقد أنه طيار أو راكب ما زال مفقودا حتى يوم الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20220905/مقتل-شخص-و8-مفقودين-في-تحطم-طائرة-عائمة-في-الولايات-المتحدة-1067289179.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/96/1040629609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac52508b31a90594c22c4bc6ef5ec38d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة
الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة في خليج المكسيك
تابعنا عبر
لقي شخصان مصرعهما في تحطم طائرة خاصة في خليج المكسيك قبالة شاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم السبت ليلا.
وقالت الشرطة الأمريكية إنها تبحث عن شخص ثالث يعتقد أنه كان على متن الرحلة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الاثنين.
وبدأت السلطات في البحث، يوم الأحد بعد الساعة العاشرة صباحا، في أعقاب توجيه إدارة الطيران الفيدرالية استفسارا إلى مطار مدينة فينيسيا المحلي بشأن تأخر طائرة بيبر شيروكي ذات المحرك الواحد عن العودة إلى مطارها الأصلي في فلوريدا.
وقال متحدث باسم مدينة فينيسيا في بيان، إنه في الوقت نفسه تقريبا، عثر أصحاب القوارب الترفيهية على جثة امرأة طافية على مسافة 4 كيلومترات تقريبا غرب شاطئ المدينة.
وأضافت أندرسون أن غواصين من مكتب شرطة مقاطعة ساراسوتا حددوا موقع حطام الطائرة المستأجرة
في حوالي الساعة 2 مساء، على مسافة ثلث ميل قبالة الشاطئ، غربي مطار فينيسيا مباشرة.
عثر رجال الإنقاذ على فتاة متوفاة في منطقة ركاب الطائرة. وقالت أندرسون إن شخصا ثالثا يُعتقد أنه طيار أو راكب ما زال مفقودا حتى يوم الأحد.