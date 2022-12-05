عربي
https://sputnikarabic.ae/20221205/مصرع-شخصين-إثر-تحطم-طائرة-في-خليج-المكسيك--1070849424.html
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة في خليج المكسيك
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة في خليج المكسيك
لقي شخصان مصرعهما في تحطم طائرة خاصة في خليج المكسيك قبالة شاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم السبت ليلا. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T08:00+0000
2022-12-05T08:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/96/1040629609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64a7b6d9426edc5eb4c0914a776f4b32.jpg
وقالت الشرطة الأمريكية إنها تبحث عن شخص ثالث يعتقد أنه كان على متن الرحلة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الاثنين.وبدأت السلطات في البحث، يوم الأحد بعد الساعة العاشرة صباحا، في أعقاب توجيه إدارة الطيران الفيدرالية استفسارا إلى مطار مدينة فينيسيا المحلي بشأن تأخر طائرة بيبر شيروكي ذات المحرك الواحد عن العودة إلى مطارها الأصلي في فلوريدا.وقال متحدث باسم مدينة فينيسيا في بيان، إنه في الوقت نفسه تقريبا، عثر أصحاب القوارب الترفيهية على جثة امرأة طافية على مسافة 4 كيلومترات تقريبا غرب شاطئ المدينة.وأضافت أندرسون أن غواصين من مكتب شرطة مقاطعة ساراسوتا حددوا موقع حطام الطائرة المستأجرة في حوالي الساعة 2 مساء، على مسافة ثلث ميل قبالة الشاطئ، غربي مطار فينيسيا مباشرة.عثر رجال الإنقاذ على فتاة متوفاة في منطقة ركاب الطائرة. وقالت أندرسون إن شخصا ثالثا يُعتقد أنه طيار أو راكب ما زال مفقودا حتى يوم الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20220905/مقتل-شخص-و8-مفقودين-في-تحطم-طائرة-عائمة-في-الولايات-المتحدة-1067289179.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/96/1040629609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac52508b31a90594c22c4bc6ef5ec38d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة
الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة في خليج المكسيك

08:00 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لقي شخصان مصرعهما في تحطم طائرة خاصة في خليج المكسيك قبالة شاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم السبت ليلا.
وقالت الشرطة الأمريكية إنها تبحث عن شخص ثالث يعتقد أنه كان على متن الرحلة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الاثنين.
طائرة عائمة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
مقتل شخص و8 مفقودين إثر تحطم طائرة عائمة في الولايات المتحدة
5 سبتمبر, 03:32 GMT
وبدأت السلطات في البحث، يوم الأحد بعد الساعة العاشرة صباحا، في أعقاب توجيه إدارة الطيران الفيدرالية استفسارا إلى مطار مدينة فينيسيا المحلي بشأن تأخر طائرة بيبر شيروكي ذات المحرك الواحد عن العودة إلى مطارها الأصلي في فلوريدا.
وقال متحدث باسم مدينة فينيسيا في بيان، إنه في الوقت نفسه تقريبا، عثر أصحاب القوارب الترفيهية على جثة امرأة طافية على مسافة 4 كيلومترات تقريبا غرب شاطئ المدينة.
وأضافت أندرسون أن غواصين من مكتب شرطة مقاطعة ساراسوتا حددوا موقع حطام الطائرة المستأجرة في حوالي الساعة 2 مساء، على مسافة ثلث ميل قبالة الشاطئ، غربي مطار فينيسيا مباشرة.
عثر رجال الإنقاذ على فتاة متوفاة في منطقة ركاب الطائرة. وقالت أندرسون إن شخصا ثالثا يُعتقد أنه طيار أو راكب ما زال مفقودا حتى يوم الأحد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала