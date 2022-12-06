https://sputnikarabic.ae/20221206/اتحاد-النقل-الجوي-الدولي-على-الدول-الغربية-الاستعداد-لاستئناف-الطيران-فوق-روسيا-1070925987.html
اتحاد النقل الجوي الدولي: على الدول الغربية الاستعداد لاستئناف الطيران فوق روسيا
اتحاد النقل الجوي الدولي: على الدول الغربية الاستعداد لاستئناف الطيران فوق روسيا
قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، وليام والش، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الدول الغربية بدء الاستعدادات لاستئناف النقل الجوي فوق الأراضي... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T20:46+0000
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موسكو- سبوتنيك. أوقفت القوى الغربية رحلاتها عبر المجال الجوي الروسي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في غضون ذلك، واصلت بعض شركات الطيران في الشرق الأوسط والصين التحليق فوق روسيا.نقلت صحيفة "التلغراف" عن والش قوله: "يجب أن نتطلع إلى إعادة فتح المجال الجوي الروسي ليكون في متناول جميع شركات الطيران للعبور عبر رحلات سيبيريا التقليدية، حتى تتمكن أوروبا من الوصول إلى آسيا بأكثر الطرق فعالية".وأشار إلى أن الصين قد تخفف قيود الرحلات الجوية المتعلقة بكوفيد العام المقبل، مما يمنح شركات الطيران الصينية مزايا على منافسيها الأوروبيين، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، التي اضطرت إلى تجنب المجال الجوي الروسي ما تسبب في تأخرها لساعات.وأضاف والش أن الرحلات الجوية فوق روسيا وأوكرانيا تحولت إلى "مشكلة رئيسية" لشركات الطيران، حيث أصبح المجال الجوي الأوروبي مكتظا بالطائرات، ومع ذلك، فإن إعادة فتح المجال الجوي الروسي لا يمكن أن يحدث إلا بعد حل الأزمة في أوكرانيا.وفقا لتقارير إعلامية، بدأت شركات الطيران الأوروبية، في الفترة الأخيرة، ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة الحظر المفروض على المجال الجوي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220430/طائرة-شولتز-تطير-فوق-القطب-الشمالي-لتفادي-الأجواء-الروسية-1061752740.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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اقتصاد, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
اتحاد النقل الجوي الدولي: على الدول الغربية الاستعداد لاستئناف الطيران فوق روسيا
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قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، وليام والش، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الدول الغربية بدء الاستعدادات لاستئناف النقل الجوي فوق الأراضي الروسية من أجل تقليل الحمل على شركات الطيران.
موسكو- سبوتنيك
. أوقفت القوى الغربية رحلاتها عبر المجال الجوي الروسي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في غضون ذلك، واصلت بعض شركات الطيران في الشرق الأوسط والصين التحليق فوق روسيا.
نقلت صحيفة "التلغراف" عن والش قوله: "يجب أن نتطلع إلى إعادة فتح المجال الجوي الروسي ليكون في متناول جميع شركات الطيران للعبور عبر رحلات سيبيريا التقليدية، حتى تتمكن أوروبا من الوصول إلى آسيا بأكثر الطرق فعالية".
وأشار إلى أن الصين قد تخفف قيود الرحلات الجوية المتعلقة بكوفيد العام المقبل، مما يمنح شركات الطيران الصينية مزايا على منافسيها الأوروبيين، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، التي اضطرت إلى تجنب المجال الجوي الروسي ما تسبب في تأخرها لساعات.
وأضاف والش
أن الرحلات الجوية فوق روسيا وأوكرانيا تحولت إلى "مشكلة رئيسية" لشركات الطيران، حيث أصبح المجال الجوي الأوروبي مكتظا بالطائرات، ومع ذلك، فإن إعادة فتح المجال الجوي الروسي لا يمكن أن يحدث إلا بعد حل الأزمة في أوكرانيا.
وفقا لتقارير إعلامية، بدأت شركات الطيران الأوروبية، في الفترة الأخيرة، ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة الحظر المفروض على المجال الجوي الروسي.