https://sputnikarabic.ae/20221206/ارتفاع-عدد-ضحايا-الانهيار-الأرضي-بجزيرة-إسكيا-الإيطالية-إلى-12-قتيلا-1070923489.html
ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية إلى 12 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية إلى 12 قتيلا
بعد 11 يوما من الحفر، انتشلت فرق الإنقاذ اليوم الثلاثاء، الضحية الأخيرة من الركام الناجم عن انهيار أرضي هائل في جزيرة إسكيا الإيطالية ليرتفع عدد الضحايا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T19:43+0000
2022-12-06T19:43+0000
2022-12-06T19:43+0000
إيطاليا
كارثة
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وقال عمدة نابولي إن الضحية هي ماريا تيريزا أركامون البالغة من العمر 31 والتي عثر على جثمانها في منطقة تراكم فيها الكثير من الأنقاض جراء انهيار 26 نوفمبر/ تشرين أول.ومن بين الضحايا أسرة مؤلفة من 5 أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما، وزوجان معهم طفل عمره ثلاثة أسابيع وزوجان شابان آخران، بحسب "فرانس برس".وتسبب هطول أمطار استثنائي في انهيار أرضي في بلدة كاساميتشولا الساحلية الواقعة بالجزيرة الأمر الذي أدى لدفن الضحايا أسفل الوحل والحطام.وغرق نحو 30 مبنى أسفل الوحل والمياه التي احتفظت بقوة كافية لدفع السيارات والحافلات في البحر.
https://sputnikarabic.ae/20221201/الادعاء-العام-الإيطالي-يطلب-محاكمة-رئيس-يوفنتوس-المستقيل-و12-آخرين-1070744507.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, كارثة
ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية إلى 12 قتيلا
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بعد 11 يوما من الحفر، انتشلت فرق الإنقاذ اليوم الثلاثاء، الضحية الأخيرة من الركام الناجم عن انهيار أرضي هائل في جزيرة إسكيا الإيطالية ليرتفع عدد الضحايا النهائي إلى 12 قتيلا.
وقال عمدة نابولي إن الضحية هي ماريا تيريزا أركامون البالغة من العمر 31 والتي عثر على جثمانها في منطقة تراكم فيها الكثير من الأنقاض جراء انهيار 26 نوفمبر/ تشرين أول.
ومن بين الضحايا أسرة مؤلفة من 5 أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما، وزوجان معهم طفل عمره ثلاثة أسابيع وزوجان شابان آخران، بحسب "فرانس برس".
وتسبب هطول أمطار استثنائي في انهيار أرضي
في بلدة كاساميتشولا الساحلية الواقعة بالجزيرة الأمر الذي أدى لدفن الضحايا أسفل الوحل والحطام.
وغرق نحو 30 مبنى أسفل الوحل والمياه التي احتفظت بقوة كافية لدفع السيارات والحافلات في البحر.