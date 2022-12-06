https://sputnikarabic.ae/20221206/الحرس-الثوري-الإيراني-نحن-في-المراحل-الأخيرة-من-إلحاق-الهزیمة-بالأعداء-1070912848.html

الحرس الثوري الإيراني: نحن في المراحل الأخيرة من إلحاق الهزیمة بالأعداء

الحرس الثوري الإيراني: نحن في المراحل الأخيرة من إلحاق الهزیمة بالأعداء

تعهد قائد في الحرس الثوري الإيراني، بإلحاق الهزيمة بـ"الأعداء"، مشددا على أنهم حاليا "في المراحل الأخيرة" من تحقيق هذه الهزيمة. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T13:34+0000

2022-12-06T13:34+0000

2022-12-06T13:34+0000

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وقال قائد بحرية الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن "السلاح الحقيقي للقوات العسكرية والمجاهدین ضد العدو المزود بالسلاح الكامل خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب التي شنها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على إيران 1980-1988) کان الإيمان والروح الثورية"، معتبرا منطقة الخليج مهمة واستراتيجية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف تنكسيري: "لطالما كان الأعداء يطمعون بهذه المنطقة خلال العصور والفترات مختلفة"، متابعا: "خلال فترة الدفاع المقدس، عندما استهدف نظام صدام البائد، منصاتنا النفطية، لم نوقف تصدير النفط حتى ليوم واحد في ظل جهود كوادرنا المتخصصة، رغم قلة مرافقنا وتجهيزاتنا وإمكانياتنا".وأعلن امتلاك القوات البحرية الإيرانية لصواريخ بحرية، وسفن متطورة ذات قدرات مختلفة وطائرات مسيرة متعددة المهام وكلها محلية الصنع"، مؤكدا أن "الأعداء فشلوا في الحرب المباشرة فلجأوا إلى الحرب المعرفية والإدراكية".وكان قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، قال إن القوة البحرية لبلاده موجودة في المناطق البحرية المسموحة بأحدث المعدات وبدون الحصول على إذن من الآخرين.وأفادت وكالة إرنا، بأن تصريحات الأدميرال إيراني جاءت في كلمة له خلال مراسم صلاة الجمعة بطهران، والتي اكد خلالها أن الأمريكيين توسلوا إلى بلاده حتى تعيد لهم قواربهم التي احتجزتها إيران في البحر الأحمر، ولم يجرؤوا على دخول هذه المنطقة مرة أخرى.وقال الأدميرال إيراني إن البحرية الإيرانية استطاعت الاستفادة من قدرات شباب البلاد وعلمائها، وبأنهم استفادوا من سنوات الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حتى يكون لها حضور دائم على مدار الساعة في أعالي البحار.وأشار قائد بحرية الجيش الإيراني إلى "إبحار مجموعتين بحريتين للجيش الإيراني على بعد 14 ألف كم، ومجموعة بحرية أخرى على بعد نحو 2500 كم من حدود البلاد في مضيق مالاغا وباب المندب وشمال المحيط الهندي وفي محيط أعداء إيران اللدودين، يرافقون السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية، حتى لا يطمع الأعداء في مصالحنا الوطنية".والأسبوع الماضي، أعلن الأدميرال شهرام إيراني، أن قواته "ستوقف أي قوارب أمريكية مسيّرة"، مشيرا إلى أنها "تمثل خطرا على الملاحة البحرية وناقلات النفط".وقال إيراني: "لقد قمنا في وقت سابق باحتجاز عدد من هذه الزوارق ومن ثم أطلقناها لأن الجانب الأمريكي وعد بإزاحتها عن المنطقة وفيما لو بادرت أمريكا مرة أخرى إلى تسييرها سنقوم باحتجازها ثانية لأنها تعرّض الملاحة إلى الخطر وتعتبر مصدر خطر للسفن التجارية وناقلات النفط"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الحرس-الثوري-الإيراني-يشيد-بـإجراءات-معاقبة-مرتزقة-إسرائيل-ويؤكد-التصدي-بحزم-لمثيري-الشغب-1070877489.html

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