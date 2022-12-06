https://sputnikarabic.ae/20221206/الرئيس-الصينييزور-السعوديةمن-7-إلى-9-ديسمبر-بدعوة-من-الملك-سلمان-1070908875.html

الرئيس الصيني يزور السعودية من 7 إلى 9 ديسمبر بدعوة من ‏الملك سلمان

الرئيس الصيني يزور السعودية من 7 إلى 9 ديسمبر بدعوة من ‏الملك سلمان

يجري الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى 9 ديسمبر/ كانون الأول بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T11:22+0000

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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس: "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022".وأضافت الوكالة أن "برنامج الزيارة سيتضمن حضور الرئيس الصيني (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية"، مشيرة إلى أنه "سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال إن بلاده لا تطلب من الدول الأخرى الاختيار بينها وبين الصين.جاء ذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية تعد تحديًا مباشرًا للمصالح الأمريكية في المنطقة، خاصة بعد تصريحات الرئيس جو بايدن بأن بلاده لن تنسحب من المنطقة وتترك فراغا تملأه الصين أو روسيا، وفقا لـ"CNN".وقال كيربي في مؤتمر صحفي، إن "القادة الأجانب، كما تعلمون، يسافرون حول العالم ولديهم علاقات ثنائية".وأضاف: "لم نطلب أبدًا من أي دولة الاختيار بين الولايات المتحدة والصين. لذا، إذا أراد أصدقاؤنا وشركاؤنا في الشرق الأوسط مقابلة الرئيس شي جين بينغ والتحدث معه حول مجموعة من القضايا، فمن المؤكد أن هذا حقهم ونحن نحترم ذلك".وأوضح كيربي أن ما تركز عليه الولايات المتحدة هو "علاقاتها ومصالحها الأمنية في الشرق الأوسط، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف".وأشار كيربي إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية في يوليو/ تموز الماضي، وقال: "هناك سبب كبير وراء ذهاب الرئيس إلى هناك في الصيف، ولماذا سنواصل البقاء على اتصال. هناك الكثير من القضايا في الشرق الأوسط التي تهمنا، وليس فقط أمن الطاقة".وتابع "سنواصل التركيز على ذلك، لكننا لا نطلب من الدول الاختيار بين الصين والولايات المتحدة".

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود