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https://sputnikarabic.ae/20221206/بلينكين-الولايات-المتحدة-في-منافسة-شديدة-مع-الصين-لكنها-لا-تسعى-للصراع-1070891746.html
بلينكين: الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين لكنها لا تسعى للصراع
بلينكين: الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين لكنها لا تسعى للصراع
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين، لكنها لا تسعى للصراع مع بكين . 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T03:01+0000
2022-12-06T03:01+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكين خلال إحاطة إعلامية لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، "نحن في منافسة شديدة [مع الصين]، ولا نريد أن يتحول إلى صراع."في وقت سابق، قال بلينكن، إنه ناقش في اجتماع مع زملائه في الناتو كيفية الرد على التحديات من الصين.وقال: "إن الولايات المتحدة قلقة بشأن سياسات الصين، والتنمية العسكرية السريعة".في 12 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت الولايات المتحدة استراتيجية للأمن القومي، حيث تم منح الصين وضع "أخطر تحد جيوسياسي"، وروسيا - "تهديد أمني عاجل".وفي أحدث تقرير لها عن القوة العسكرية للصين، صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن الصين "لا تزال عازمة على بناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2049".
https://sputnikarabic.ae/20221204/البنتاغون-يحذر-الصين-نبني-قوة-أكثر-فتكا-وسنبقى-على-حافة-القتال-1070825742.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكين: الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين لكنها لا تسعى للصراع

03:01 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين، لكنها لا تسعى للصراع مع بكين .
واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكين خلال إحاطة إعلامية لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، "نحن في منافسة شديدة [مع الصين]، ولا نريد أن يتحول إلى صراع."
وأضاف وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ترى أنه من المهم إيجاد سبل للتعاون مع الصين في القضايا المشتركة.
في وقت سابق، قال بلينكن، إنه ناقش في اجتماع مع زملائه في الناتو كيفية الرد على التحديات من الصين.
وقال: "إن الولايات المتحدة قلقة بشأن سياسات الصين، والتنمية العسكرية السريعة".
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في 12 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت الولايات المتحدة استراتيجية للأمن القومي، حيث تم منح الصين وضع "أخطر تحد جيوسياسي"، وروسيا - "تهديد أمني عاجل".
وفي أحدث تقرير لها عن القوة العسكرية للصين، صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن الصين "لا تزال عازمة على بناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2049".
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