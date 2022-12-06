عربي
https://sputnikarabic.ae/20221206/تقرير-الحكومة-الكندية-أهدرت-مليارات-الدولارات-في-استجابتها-للجائحة-1070922155.html
تقرير: الحكومة الكندية أهدرت مليارات الدولارات في استجابتها للجائحة
تقرير: الحكومة الكندية أهدرت مليارات الدولارات في استجابتها للجائحة
كشفت مراجعة للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكندية أهدرت مليارات الدولارات في استجابتها لجائحة فيروس كورونا، بشراء لقاحات لم تستخدم ومنح مساعدات الجائحة... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T18:33+0000
2022-12-06T18:33+0000
أخبار كندا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0d/1063531404_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_94f4a302f8bc274377947dbadde45377.jpg
في تقارير مقدمة للبرلمان، قالت المدققة العامة كارين هوجان، إن الحكومة تحركت سريعا لتنفيذ برامج الطوارئ لمكافحة كوفيد 19، لتقديم الإغاثة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، بحسب "فرانس برس".وذكرت هوجان أنه من خلال الاعتماد على معلومات مقدمي الطلبات فإن الحكومة "أقرت بخطر أن بعض المدفوعات وصلت لمتلقين غير مستحقين".وحذرت من أن الوقت ينفد حاليا لاستعادة المدفوعات الزائدة والبالغة 3.4 مليارات دولار، مع اقتراب موعد نهائي قانوني مدته 36 شهرا.وأضافت: "نحن قدرنا أن 27.4 مليار دولار على الأقل من المدفوعات لأفراد وأصحاب عمل ينبغي أن تخضع لمزيد من التحقيق".وحتى منتصف العام الجاري، تم استعادة 2.3 مليار دولار من المدفوعات الزائدة عبر إعادة الدفع التطوعي.وأشارت المدققة العامة إلى أن الحكومة في سعيها لتأمين اللقاحات لتقليل خطر العلاج في المستشفى أو الموت جراء المرض الخطير، اشترت أيضا جرعات زائدة من اللقاح.ووقعت أوتاوا اتفاقيات شراء مدفوعة مقدما مع 7 شركات تطور لقاحات كوفيد 19، وخلال الفترة بين ديسمبر/ كانون أول 2020 ومايو/ أيار 2022 حصلت على 169 مليون جرعة، وهو ما يزيد بكثير عن المطلب لتلقيح سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/كندا-تتطلع-لتأمين-الإفراج-عن-19-امرأة-وطفلا-من-رعاياها-محتجزين-في-سوريا-1070793878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0d/1063531404_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_8a390a4d8d5381b117b671333566aa8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, فيروس كورونا
أخبار كندا, فيروس كورونا

تقرير: الحكومة الكندية أهدرت مليارات الدولارات في استجابتها للجائحة

18:33 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
تابعنا عبرTelegram
كشفت مراجعة للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكندية أهدرت مليارات الدولارات في استجابتها لجائحة فيروس كورونا، بشراء لقاحات لم تستخدم ومنح مساعدات الجائحة لأشخاص غير مستحقين.
في تقارير مقدمة للبرلمان، قالت المدققة العامة كارين هوجان، إن الحكومة تحركت سريعا لتنفيذ برامج الطوارئ لمكافحة كوفيد 19، لتقديم الإغاثة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، بحسب "فرانس برس".
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
كندا تتطلع لتأمين الإفراج عن 19 امرأة وطفلا من رعاياها محتجزين في سوريا
3 ديسمبر, 10:17 GMT
وذكرت هوجان أنه من خلال الاعتماد على معلومات مقدمي الطلبات فإن الحكومة "أقرت بخطر أن بعض المدفوعات وصلت لمتلقين غير مستحقين".
وحذرت من أن الوقت ينفد حاليا لاستعادة المدفوعات الزائدة والبالغة 3.4 مليارات دولار، مع اقتراب موعد نهائي قانوني مدته 36 شهرا.
وأضافت: "نحن قدرنا أن 27.4 مليار دولار على الأقل من المدفوعات لأفراد وأصحاب عمل ينبغي أن تخضع لمزيد من التحقيق".
وحتى منتصف العام الجاري، تم استعادة 2.3 مليار دولار من المدفوعات الزائدة عبر إعادة الدفع التطوعي.
وأشارت المدققة العامة إلى أن الحكومة في سعيها لتأمين اللقاحات لتقليل خطر العلاج في المستشفى أو الموت جراء المرض الخطير، اشترت أيضا جرعات زائدة من اللقاح.
ووقعت أوتاوا اتفاقيات شراء مدفوعة مقدما مع 7 شركات تطور لقاحات كوفيد 19، وخلال الفترة بين ديسمبر/ كانون أول 2020 ومايو/ أيار 2022 حصلت على 169 مليون جرعة، وهو ما يزيد بكثير عن المطلب لتلقيح سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала