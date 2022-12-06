https://sputnikarabic.ae/20221206/تقرير-الحكومة-الكندية-أهدرت-مليارات-الدولارات-في-استجابتها-للجائحة-1070922155.html

تقرير: الحكومة الكندية أهدرت مليارات الدولارات في استجابتها للجائحة

تقرير: الحكومة الكندية أهدرت مليارات الدولارات في استجابتها للجائحة

كشفت مراجعة للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكندية أهدرت مليارات الدولارات في استجابتها لجائحة فيروس كورونا، بشراء لقاحات لم تستخدم ومنح مساعدات الجائحة... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T18:33+0000

2022-12-06T18:33+0000

2022-12-06T18:33+0000

أخبار كندا

فيروس كورونا

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في تقارير مقدمة للبرلمان، قالت المدققة العامة كارين هوجان، إن الحكومة تحركت سريعا لتنفيذ برامج الطوارئ لمكافحة كوفيد 19، لتقديم الإغاثة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، بحسب "فرانس برس".وذكرت هوجان أنه من خلال الاعتماد على معلومات مقدمي الطلبات فإن الحكومة "أقرت بخطر أن بعض المدفوعات وصلت لمتلقين غير مستحقين".وحذرت من أن الوقت ينفد حاليا لاستعادة المدفوعات الزائدة والبالغة 3.4 مليارات دولار، مع اقتراب موعد نهائي قانوني مدته 36 شهرا.وأضافت: "نحن قدرنا أن 27.4 مليار دولار على الأقل من المدفوعات لأفراد وأصحاب عمل ينبغي أن تخضع لمزيد من التحقيق".وحتى منتصف العام الجاري، تم استعادة 2.3 مليار دولار من المدفوعات الزائدة عبر إعادة الدفع التطوعي.وأشارت المدققة العامة إلى أن الحكومة في سعيها لتأمين اللقاحات لتقليل خطر العلاج في المستشفى أو الموت جراء المرض الخطير، اشترت أيضا جرعات زائدة من اللقاح.ووقعت أوتاوا اتفاقيات شراء مدفوعة مقدما مع 7 شركات تطور لقاحات كوفيد 19، وخلال الفترة بين ديسمبر/ كانون أول 2020 ومايو/ أيار 2022 حصلت على 169 مليون جرعة، وهو ما يزيد بكثير عن المطلب لتلقيح سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة.

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أخبار كندا, فيروس كورونا