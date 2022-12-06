https://sputnikarabic.ae/20221206/توقيع-أكثر-من-20-اتفاقية-بمليارات-الدولارات-خلال-زيارة-الرئيس-الصيني-للسعودية-1070916974.html
توقيع أكثر من 20 اتفاقية بمليارات الدولارات خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية
توقيع أكثر من 20 اتفاقية بمليارات الدولارات خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية
تشهد زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية التي تبدأ غدا، الأربعاء، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في اجتماعات قمة تضم عددا من... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T15:13+0000
2022-12-06T15:13+0000
2022-12-06T15:13+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الوكالة السعودية (واس) أن زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة التي ستستمر من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث تعقد خلالها قمة سعودية - صينية، وقمة صينية خليجية، وقمة عربية صينية، بمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة "توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.وتعد السعودية أكبر مورد عالمي للنفط الخام إلى الصين، وأكبر شريك تجاري لها في غربي آسيا.وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى السعودية في 2016.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الرئيس-الصينييزور-السعوديةمن-7-إلى-9-ديسمبر-بدعوة-من-الملك-سلمان-1070908875.html
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الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم
الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم
توقيع أكثر من 20 اتفاقية بمليارات الدولارات خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية
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تشهد زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية التي تبدأ غدا، الأربعاء، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في اجتماعات قمة تضم عددا من قادة الدول الخليجية والعربية، توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (حوالي 29.25 دولار).
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الوكالة السعودية (واس) أن زيارة الرئيس الصيني
إلى المملكة التي ستستمر من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث تعقد خلالها قمة سعودية - صينية، وقمة صينية خليجية، وقمة عربية صينية، بمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة "توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين
.
وتعد السعودية أكبر مورد عالمي للنفط الخام إلى الصين، وأكبر شريك تجاري لها في غربي آسيا.
وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى السعودية في 2016.