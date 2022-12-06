https://sputnikarabic.ae/20221206/قطر-تسمح-لمواطني-ومقيمي-دول-الخليج-بالدخول-إليها-دون-الحاجة-للحصول-على-بطاقة-هيا-1070898037.html

قطر تسمح لمواطني ومقيمي دول الخليج بالدخول إليها دون الحاجة للحصول على "بطاقة هيا"

قطر تسمح لمواطني ومقيمي دول الخليج بالدخول إليها دون الحاجة للحصول على "بطاقة هيا"

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الثلاثاء، "السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة دون الحاجة للحصول على بطاقة "هيّا"... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T08:57+0000

2022-12-06T08:57+0000

2022-12-06T08:57+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه سيكون لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، الدخول عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على "بطاقة هيا" بدءا من اليوم، والدخول عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية، مع تخصيص مواقف مجانية".وأضافت: "يمكن لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون أيضا الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة اعتبارًا من 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد التقديم على تصريح دخول على موقع وزارة الداخلية قبل موعد السفر بـ12 ساعة دون شرط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات".وكانت وسائل إعلام قطرية أفادت مؤخرا، بأنه بداية من الجمعة الماضية لن يشترط الدخول إلى البلاد وجود تذاكر لمباريات كأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أنه سيكون باستطاعة الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات الدخول إلى البلاد عبر استخدام بطاقة "هيا".وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية كانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت أنه اعتباراً من 2 حتى 23 ديسمبر، يتطلب من جميع مشجعي كرة القدم الحصول على بطاقة هيّا التي تعد بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر.وقالت الخطوط الجوية القطرية إنه "سيتمكن الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات من الدخول إلى دولة قطر مع اشتراط الحصول على بطاقة هيّا"، مؤكدة أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة في دخول البلاد التقديم عبر منصة هيا، حيث إنها متاحة حالياً للتقديم.ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت قد أوضحت آلية الدخول عبر وجود حجز فندقي، ولحجز مكان الإقامة عبر زيارة موقع الإقامة الرسمي "Qatar2022.qa/book"، مشيرة إلى أن الرسوم هي 500 ريال قطري.

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