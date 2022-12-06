"يوتيوبر" جزائري يقدم بلاغا للشرطة القطرية ضد صامويل إيتو... فيديو
10:14 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 10:28 GMT 06.12.2022)
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMOالرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
قال "يوتيوبر" جزائري، تعرض للركل بشدة من قبل صاموئيل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، نجم مهاجمي برشلونة وإنتر ميلان الأسبق، إنه قدم بلاغا في أحد مراكز الشرطة بالدوحة، مؤكدا أن قطر دولة قانون وستمنحه حقه.
جاء ذلك في مقطع فيديو بثه اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، بعدما فقد إيتو أعصابه مساء اليوم الاثنين قرب ملعب "974" بالدوحة، قبل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور الـ16 من المونديال والتي انتهت بفوز السامبا 4-1، وركله على وجهه بعنف.
وطالب ماموني الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل صامويل إيتو.
اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني يروي تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له من قبل صامويل إيتو ومرافقيه قبل مباراة #البرازيل_كورياالجنوبية في #مونديال_قطر_2022 #الجزائر #الكاميرون— karima Ziada كريمة زيادة (@karimaziada) December 6, 2022
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وفيديو الواقعة بحسب مراقبين يمكن أن يسبب ضجة، في كأس العالم في قطر التي جرت حتى الآن دون أدنى عنف، داخل وخارج الملعب.
🚨 Samuel Eto'o attacked a young man last night before the match between Brazil and South Korea. 😳— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 6, 2022
(🎥 @partidazocope)
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ولم يتضح سبب غضب إيتو الذي فقد أعصابه وركل المصور في وجهه وطرحه أرضا محطما الكاميرا التي كان يحملها.