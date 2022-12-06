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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221206/يوتيوبر-جزائري-يقدم-بلاغا-للشرطة-القطرية-ضد-صاموئيل-إيتو-فيديو-1070904225.html
"يوتيوبر" جزائري يقدم بلاغا للشرطة القطرية ضد صامويل إيتو... فيديو
"يوتيوبر" جزائري يقدم بلاغا للشرطة القطرية ضد صامويل إيتو... فيديو
قال "يوتيوبر" جزائري، تعرض للركل بشدة من قبل صاموئيل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، نجم مهاجمي برشلونة وإنتر ميلان الأسبق، إنه قدم بلاغا في أحد مراكز... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:14+0000
2022-12-06T10:28+0000
منوعات
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
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جاء ذلك في مقطع فيديو بثه اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، بعدما فقد إيتو أعصابه مساء اليوم الاثنين قرب ملعب "974" بالدوحة، قبل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور الـ16 من المونديال والتي انتهت بفوز السامبا 4-1، وركله على وجهه بعنف.وطالب ماموني الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل صامويل إيتو.وفيديو الواقعة بحسب مراقبين يمكن أن يسبب ضجة، في كأس العالم في قطر التي جرت حتى الآن دون أدنى عنف، داخل وخارج الملعب.ولم يتضح سبب غضب إيتو الذي فقد أعصابه وركل المصور في وجهه وطرحه أرضا محطما الكاميرا التي كان يحملها.
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منوعات, مجتمع
منوعات, مجتمع

"يوتيوبر" جزائري يقدم بلاغا للشرطة القطرية ضد صامويل إيتو... فيديو

10:14 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 10:28 GMT 06.12.2022)
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMOالرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو
الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
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قال "يوتيوبر" جزائري، تعرض للركل بشدة من قبل صاموئيل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، نجم مهاجمي برشلونة وإنتر ميلان الأسبق، إنه قدم بلاغا في أحد مراكز الشرطة بالدوحة، مؤكدا أن قطر دولة قانون وستمنحه حقه.
جاء ذلك في مقطع فيديو بثه اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، بعدما فقد إيتو أعصابه مساء اليوم الاثنين قرب ملعب "974" بالدوحة، قبل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور الـ16 من المونديال والتي انتهت بفوز السامبا 4-1، وركله على وجهه بعنف.
وطالب ماموني الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل صامويل إيتو.
وفيديو الواقعة بحسب مراقبين يمكن أن يسبب ضجة، في كأس العالم في قطر التي جرت حتى الآن دون أدنى عنف، داخل وخارج الملعب.
ولم يتضح سبب غضب إيتو الذي فقد أعصابه وركل المصور في وجهه وطرحه أرضا محطما الكاميرا التي كان يحملها.
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