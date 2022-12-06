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https://sputnikarabic.ae/20221206/33-قتيلا-بانهيار-أرضي-في-كولومبيا-1070892390.html
33 قتيلا بانهيار أرضي في كولومبيا
33 قتيلا بانهيار أرضي في كولومبيا
قال وزير الداخلية الكولومبي، ألفونسو برادا يوم الاثنين، إن حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي طمر سيارات على طول طريق سريع في كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T04:42+0000
2022-12-06T04:42+0000
أخبار كولومبيا
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وأدى الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الأحد إلى دفن حافلة تقل ركابا من مدينة كالي في مقاطعة فالي ديل كاوكا الغربية إلى مدينة كوندوتو في مقاطعة تشوكو الغربية، إلى جانب سيارة ودراجة نارية على طريق بيريرا-كويبدو السريع في مقاطعة ريسارالدا وسط غرب البلاد.وأضاف أن أفراد من وحدة إدارة المخاطر في كولومبيا ومديرية النقل والمواصلات بوزارة النقل، بالإضافة إلى الشرطة والجيش، سارعوا إلى الإنقاذ.وتابع برادا، أن السلطات في أعقاب الانهيار الأرضي تخطط لإعلان حالة التأهب القصوى على مستوى البلاد استعدادا للكوارث المتعلقة بالطقس وسط موجة برد من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر أخرى.وقال إن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمر بانشاء مركز قيادة وطني موحد في العاصمة بوغوتا بحلول يوم الثلاثاء على أبعد تقدير لتحديد حالة الطرق في ظل الظروف الجوية السيئة.من جهته، قال حاكم ريسارالدا فيكتور مانويل تامايو للصحفيين، إن الطريق السريع الذي وقع عليه الحادث في حالة سيئة، مما يعقد جهود العثور على ناجين وانتشال جثث الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20221122/مصرع-ثمانية-أشخاص-في-تحطم-طائرة-غرب-كولومبيا-1070406664.html
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أخبار كولومبيا
أخبار كولومبيا

33 قتيلا بانهيار أرضي في كولومبيا

04:42 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / STRINGER33 قتيلا خلال انهيار أرضي في كولومبيا 5ديسمبر 2022
33 قتيلا خلال انهيار أرضي في كولومبيا 5ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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قال وزير الداخلية الكولومبي، ألفونسو برادا يوم الاثنين، إن حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي طمر سيارات على طول طريق سريع في كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفع إلى 33 شخصا.
وأدى الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الأحد إلى دفن حافلة تقل ركابا من مدينة كالي في مقاطعة فالي ديل كاوكا الغربية إلى مدينة كوندوتو في مقاطعة تشوكو الغربية، إلى جانب سيارة ودراجة نارية على طريق بيريرا-كويبدو السريع في مقاطعة ريسارالدا وسط غرب البلاد.
وقال برادا "حددنا 33 قتيلا بينهم 3 قصر. وأنقذنا 9 أشخاص أحياء و4 منهم في حالة حرجة حاليا".
وأضاف أن أفراد من وحدة إدارة المخاطر في كولومبيا ومديرية النقل والمواصلات بوزارة النقل، بالإضافة إلى الشرطة والجيش، سارعوا إلى الإنقاذ.
وتابع برادا، أن السلطات في أعقاب الانهيار الأرضي تخطط لإعلان حالة التأهب القصوى على مستوى البلاد استعدادا للكوارث المتعلقة بالطقس وسط موجة برد من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر أخرى.
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وقال إن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمر بانشاء مركز قيادة وطني موحد في العاصمة بوغوتا بحلول يوم الثلاثاء على أبعد تقدير لتحديد حالة الطرق في ظل الظروف الجوية السيئة.
من جهته، قال حاكم ريسارالدا فيكتور مانويل تامايو للصحفيين، إن الطريق السريع الذي وقع عليه الحادث في حالة سيئة، مما يعقد جهود العثور على ناجين وانتشال جثث الضحايا.
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