https://sputnikarabic.ae/20221207/إصابة-155-شخصا-إثر-تصادم-قطارين-بمحطة-في-برشلونة-شمال-شرقي-إسبانيا-1070936059.html
إصابة 155 شخصا إثر تصادم قطارين في محطة ببرشلونة
إصابة 155 شخصا إثر تصادم قطارين في محطة ببرشلونة
أُصيب 155 شخصا إثر تصادم قطارين، اليوم الأربعاء، في محطة "مونتكادا إي ريكساك مانريسا" بمدينة برشلونة شمال شرقي إسبانيا. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إل باييس" المحلية عن الحماية المدنية قولها "أسفر تصادم قطارين في محطة مونتكادا إي ريكساك مانريسا (برشلونة) عن إصابة 155 راكبًا أغلبهم بجروح طفيفة".وأوضحت أن الحادث وقع عندما "اصطدم قطار ركاب متجه إلى برشلونة بآخر من الخلف حوالي الساعة 7:50 [بالتوقيت المحلي] أثناء مروره عبر محطة برشلونة وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".وأشارت إلى أنه "تم إخلاء القطارين في أقل من نصف ساعة ولم يُحاصر أحد في العربات".
https://sputnikarabic.ae/20220902/إسبانيا-تقرر-حزمة-إجراءت-جديدة-للتخفيف-عن-مواطنيها-قطارات-مجانية-ومواصلات-أرخص-1067207536.html
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إصابة 155 شخصا إثر تصادم قطارين في محطة ببرشلونة
10:07 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
أُصيب 155 شخصا إثر تصادم قطارين، اليوم الأربعاء، في محطة "مونتكادا إي ريكساك مانريسا" بمدينة برشلونة شمال شرقي إسبانيا.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إل باييس" المحلية عن الحماية المدنية قولها "أسفر تصادم قطارين في محطة مونتكادا إي ريكساك مانريسا (برشلونة) عن إصابة 155 راكبًا أغلبهم بجروح طفيفة".
وأوضحت أن الحادث وقع عندما "اصطدم قطار ركاب متجه إلى برشلونة بآخر من الخلف حوالي الساعة 7:50 [بالتوقيت المحلي] أثناء مروره عبر محطة برشلونة وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".
وأشارت إلى أنه "تم إخلاء القطارين في أقل من نصف ساعة ولم يُحاصر أحد في العربات".