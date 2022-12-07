https://sputnikarabic.ae/20221207/الإدارة-الأمريكية-توافق-على-بيع-قطع-غيار-لطائرات-إلى-تايوان-بقيمة-98-مليون-دولار-1070928988.html
الإدارة الأمريكية توافق على بيع قطع غيار لطائرات إلى تايوان بقيمة 98 مليون دولار
الإدارة الأمريكية توافق على بيع قطع غيار لطائرات إلى تايوان بقيمة 98 مليون دولار
قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان صحفي إن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار ومعدات الطائرات إلى تايوان بقيمة 330 مليون دولار. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T03:04+0000
2022-12-07T03:04+0000
2022-12-07T03:04+0000
أخبار تايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيان يوم الثلاثاء: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لمكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايبيه في الولايات المتحدة لتوسيع ترتيب دعم الإمدادات اللوجستية التعاونية لتجديد مخزون قطع الغيار القياسية للطائرات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 330 مليون دولار".وفي جانب آخر، وافقت الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر لكوريا الجنوبية وبيع ودبابات قتال من طراز "أبرامز" لبولندا.والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، "معارضتها بقوة إقامة الولايات المتحدة الأمريكية علاقات عسكرية مع تايوان وبيعها أسلحة للجزيرة".وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية أن "الصين تأمل من الجانب الأمريكي أن يطبق بجدية التعهدات التي أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيدها الشهر الماضي، والتي تتمثل في أن الولايات المتحدة لا تدعم ما يسمى "استقلال تايوان"، ولا تدعم "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة"، ولا تنتوي خوض نزاع مع الصين".وقال المتحدث العسكري إن "أي محاولات تسعى إلى احتواء البر الرئيسي الصيني من خلال تسليح تايوان هي محض هُراء ومصيرها الفشل".وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حذر نظيره الأمريكي، جو بايدن، من "اللعب بالنار" بشأن تايوان، وسط تصاعد المخاوف بشأن زيارة محتملة ستقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تطالب بها الصين.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الجيش-الصيني-قادرون-على-ردع-أي-دعم-خارجي-لاستقلال-تايوان-1070898781.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الإدارة الأمريكية توافق على بيع قطع غيار لطائرات إلى تايوان بقيمة 98 مليون دولار
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قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان صحفي إن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار ومعدات الطائرات إلى تايوان بقيمة 330 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال البيان يوم الثلاثاء: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لمكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايبيه في الولايات المتحدة لتوسيع ترتيب دعم الإمدادات اللوجستية التعاونية لتجديد مخزون قطع الغيار القياسية للطائرات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 330 مليون دولار".
وفي جانب آخر، وافقت الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر لكوريا الجنوبية وبيع ودبابات قتال من طراز "أبرامز" لبولندا.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، "معارضتها بقوة إقامة الولايات المتحدة الأمريكية علاقات عسكرية مع تايوان وبيعها أسلحة للجزيرة
".
وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية أن "الصين تأمل من الجانب الأمريكي أن يطبق بجدية التعهدات التي أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيدها الشهر الماضي، والتي تتمثل في أن الولايات المتحدة لا تدعم ما يسمى "استقلال تايوان"، ولا تدعم "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة"، ولا تنتوي خوض نزاع مع الصين".
وقال المتحدث العسكري إن "أي محاولات تسعى إلى احتواء البر الرئيسي الصيني من خلال تسليح تايوان هي محض هُراء ومصيرها الفشل".
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حذر نظيره الأمريكي، جو بايدن، من "اللعب بالنار" بشأن تايوان
، وسط تصاعد المخاوف بشأن زيارة محتملة ستقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تطالب بها الصين.